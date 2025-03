PUCAO U PECONIJA, PRIČAO O POSLOVIMA SA UKRAJINSKOM MAFIJOM: Evo ko je bio Željko Rutović

BIZNISMEN Željko Rutović preminuo je u bolnici u Italiji.

Foto: Printscreen/Informer

Željko Rutović je 2023. godine osuđen na godinu i 10 meseci zatvora zbog prebijanja i ranjavanja vlasnika "Hepi" televizije Predraga Rankovića Peconija, 2017.godine u jednom beogradskom hotelu.

''Vidimo se u čitulji''

Željko Rutović je u svojim tridesetim otovoreno u filmu ''Vidimo se u čitulji'' govorio o svojoj kriminalnoj prošlosti, kao i o detaljima poslova sa ukrajinskom mafijom.

Još u to vreme posedovao je više restorana i lokala u Beogradu, kao i nekoliko kazina u Sočiju, ali i fabrike za poker-aparate.

- Jedan deo Sočija, Adler, drže Jermeni, drugi deo drže Gruzini, i svi su kao braća. Sve što kažu učine, i više nego što kažu, veruj mi. Meni se dešava, recimo, kada sam u nekom hotelu, da me oni svako jutro zovu. Recimo, taj Griša, taj vođa te mafije tamo, to je čovek od nekih svojih 50 godina. Zovne me svako jutro i kaže: 'Željko, dođi, sredio sam ti sastanak sa načelnikom aerodroma.' Ja dođem tamo, on je sve pripremio, ne moram tri reči da kažem, veruj mi, sve je završeno - pričao je on tada i govorio o organizovanom kriminalu kod njih:

- Kod njih je sve potpuno drugačije. Tamo, od onoga klošara na ulici do gradonačelnika tog grada, do predsednika opštine, šta ja znam, do najjačih ljudi, i do načelnika policije, svakom se zna njegov deo zarade i svi rade u jednom sklopu, zajedno - rekao je Rutović.

Foto Instagram

Oženio misicu, ćerka bila mis 2024.

Željko Rutović je 2013. oženio Mirjanu Božović koja je bila prva zvanična mis Srbije i predstavljala je našu zemlju na izboru za mis sveta 2007. godine u Kini.

Takođe, njegova ćerka Aleksandra Rutović, izabrana je za novu Miss Srbije 2024.