(MAPA) DA LI JE OVO POSLEDNJI TRZAJ ZIME: Pred nama su dani smrzavanja, olujnog vetra i prljave kiše, a evo od kog dana se sve menja

U SRBIJI je tokom vikenda došlo do promene vremena i jutarnje i dnevne natprosečne temperature za ovo doba godine počele su da padaju ka zimskim vrednostima iako smo na korak do kalendarskog početka proleća. Meteorolog Ivan Ristić kaže da se naredna tri dana očekuju jutarnji mrazevi sa padom minimalnih temperatura do -4 stepeni, ali već od četvrtka računa da je zimi stigao kraj!

Foto: Profimedia

Posle mraza početak proleća uz prosečne temperature

- U utorak 18. marta očekuje se najniža dnevna temperatura tokom hladnog perioda, od 4 do 8 stepeni Celzijusa u celoj Srbiji. U sredu će biti malo toplije za 3 do 4 stepena, a u četvrtak 20. marta, prvog dana proleća, biće između 12 i 15 stepeni, što su prosečne temperature za mart.

Tog dana će još ujutru biti mraza u centralnoj i južnoj Srbiji, moguće i u Vojvodini, dok u Beogradu najverovatnije neće – kaže Ivan Ristić.

Od petka sve toplije, ali stižu padavine i olujni vetar

Prema Ristićevoj vremenskoj prognozi, od petka 21. marta ujutru više neće biti mraza, temperature će biti u daljem porastu i kretaće se između 15 i 20 stepeni Celzijusa.

U istom periodu ćemo preći na aprilske vrednosti temperatura s tim što će povremeno dolaziti do prolaznog naoblačenja i kiša se očekuje u nedelju i ponedeljak, 23. i 24. marta. Za vikend i početkom sledeće nedelje će duvati i jak vetar koji će u košavskom delu dostizati olujnu jačinu. Sa slabljenjem vetra uslediće period naoblačenja sa više kiše.

Foto Shutterstock

- Posle povećanja temperature i njenog svakodnevnog porasta do 20 stepeni uslediće period sa pojavom kiše. To je dobro jer nije bilo mnogo padavina tokom cele zime. Do kraja marta se očekuje promenjivo vreme, povremeno će padati kiša i biće relativno toplo. Za sada se ne vidi novo jače zahlađenje do kraja marta– kaže Ristić.

Topli vazduh Afrike i "prljava" kiša

Za zahlađenje kaže da je samo kratkotrajno, ali baš jako, jer će u roku od dva dana temperatura pasti za oko 20 stepeni pošto je lokalno bilo i do 25-26 stepeni Celzijusa.

- Od utorka 18. marta će padavine prestati, razvedriće se, ali će biti hladno. Sa otopljenjem i vazduhom iz Afrike imaćemo i pojavu „prljave“ ili „žute“ kiše. U Beogradu je puno palo peska, ima ga dosta na automobilima, klupama, terasa i drugim površinama i taj trend će se nastaviti kada se sa otopljenjem vrati južno, jugozapadno strujanje. Kiše će sadržati dosta peska tokom perioda sa čestim kišama – kaže Ivan Ristić.

Konačan kraj zime

Podseća da je prosečna temperatura vazduha za kraj marta između 12 i 16 stepeni Celzijusa. To je temperatura koja se očekuje u sredu i četvrtak ove nedelje, što znači da će već za dva dana biti osetno toplije, za 5 do 10 stepeni.

- Pojedinim danima ponovo treba očekivati temperature od preko 20 stepeni Celzijusa. Biće manje oblaka, manje kiše i znatno toplije, a u danima kada bude kiše temperatura će se kretati oko 15-16 stepeni Celzijusa. Videćemo, ali za sada deluje da je kraj zime – kaže meteorolog.

Sneg na planinama, hladno i vetrovito pa obrt

Marko Čubrilo, meteorolog amater, objavio je da će početkom ove nedelje biti relativno hladno i vetrovito uz padavine ponegde, na planinama očekuje sneg i oko 18. marta slab i umeren mraz.Period od nekoliko hladnih dana nazvao je kratkotrajnim vraćanjem u zimu i poručio da se već od srede nastavlja prolećno vreme!

Foto: RHMZ

- Posle 21. marta biće osetno toplije, dok je novo pogoršanje izvesno posle 23. marta. U utorak ujutro biće vedro uz slab, a na planinama regiona i umeren mraz uz minimume koji bi se kretali od -2 do -9 stepeni Celzijusa. Tokom dana biće uglavnom suvo uz promenjljivu oblačnost, ali se nalet kiše ili snega preko 900 metara nadmorske visine ne može isključiti - kaže Čubrilo.

U drugom delu nedelje sve toplije

Vetar će biti severozapadni, krajem dana u slabljenju. Maksimalna temperatura u toku dana će biti od 4 do 12 stepeni Celzijusa, a u sredu posle uglavnom slabog mraza biće mestimično tokom dana sunčano i malo toplije uz slab vetar i najviše 5 do 14 stepeni Celzijusa.

Foto: RHMZ

- U drugom delu nedelje će ka nama sa jugozapada strujati osetno topliji vazduh i doći će do porasta temperature koja bi krajem nedelje bila od 13 do 20 stepeni Celzijusa, a kako će se ka nama sa zapada približavati nova ciklonska aktivnost oko 23. marta treba očekivati novu kišu i pljuskove, prvo na zapadu regiona - zaključuje Čubrilo.

