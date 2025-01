Tamara Vučić obišla radove na izgradnji Instituta za rani razvoj dece i inkluziju

SUPRUGA predsednika Srbije Tamara Vučić obišla je danas sa ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom i ministarkom za brigu o porodici i demografiju Milicom Đurđević Stamenkovski radove na izgradnji Instituta za rani razvoj dece i inkluziju na Bežanijskoj kosi.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Tamara Vučić je rekla da je od prvog momenta kad je kročila u ovaj kompleks osetila uzbuđenje, pozitivnu energiju i ponos.

- Kada smo, pre nešto više od godinu dana, došli da obiđemo radove na tadašnjem centru za rani razvoj dece i inkluziju, to je praktično bio radni naziv. Ovo je sada Institut za rani razvoj dece i inkluziju. I tada, pre godinu dana, to je bila neka siva faza. Sad već vidimo objekat u svom punom sjaju - navela je Vučićeva.

Dodala je da predstoji finalizacija odnosno opremanje enterijera.

- Verujem i nadam se da ćemo na proleće, simbolično, kada sve cveta, buja i raste, svečano otvoriti ovaj Institut i da će on tada početi sa radom - rekla je ona.

Prema njenim rečima, važnost Instituta ogleda se pre svega u značaju ranog razvoja, u životu svake jedinke, svake osobe, svakog deteta.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

- Tu se postavlja ta baza, ta osnova koja se kasnije samo nadograđuje i razvija. Svetska zdravstvena organizacija je iznela podatak da, globalno gledano, procenat dece uzrasta do 14 godina ima teškoće u razvoju, dakle taj procenat je pet odsto. Isti procenat je i procenat dece u Srbiji uzrasta od nula do šest godina, koje imaju izrazite razvojne teškoće - navela je Vučićeva.

Dodala je da je 12 odsto procenat dece koje imaju razvojne poteškoće malo blaže prirode ili razvojne rizike. Kada sve to zbrojimo, kaže ona, shvatimo da kada su deca u Srbiji u pitanju, čak 17 odsto njih zahtevaju dodatnu podršku i dodatnu pomoć, a to je oko 60.000 dece.

- To je veliki broj i naravno da će ovaj Institut biti otvoren za sve njih, ali ono što je ideja vodilja samog instituta, jedna od važnih delatnosti, jeste osnaživanje mreže razvojnih savetovališta kojih u ovom momentu, da imaju neko osnovno razvojno savetovanje, u Srbiji imamo pri 25 domova zdravlja. Ali u punoj funkciji ih imamo samo u pet gradova naše zemlje - istakla je ona.

Kako je naglasila, plan je da to proširimo i da osnažimo dodatno ove već postojeće.

- Verujem da će tako i biti i da će ovaj Institut biti ne samo važan resurs, ono što je najvažnije za našu decu i za naše roditelje, ali i za brojne stručnjake, jer važna delatnost je upravo taj naučni istraživački rad. Nijedna zemlja, nijedna institucija ne može samo da se bavi ovako kompleksnom temom - rekla je Tamara Vučić.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Istakla je da iz tog razloga u Institutu imaju brojni kapaciteti za održavanje seminara, obuka, predavanja. Osnovna delatnost jeste porodično orijentisane rane intervencije, navodi Vučićeva i dodaje da to zapravo znači da osnažimo roditelje da mogu da motivišu dodatno, da kapacitete i potencijale svoje dece unaprede.

- Deca najviše veruju svojim roditeljima, naravno pričamo o zdravim porodicama, i u ambijentu porodičnog doma se najbolje osećaju. To je jedan segment. Drugi segment je što smo se trudili da takav ambijent bude i ovde u samom Institutu, i kad je interijer u pitanju, ali naravno i eksterijer - naglasila je ona.

Važna uloga Instituta jeste, kako kaže, podizanje svesti o važnosti ranog razvoja. Rukovodilac projekta ispred Milenium tima Dejan Miladinović rekao je da podrška ranom razvoju dece praktično predstavlja jedan nacionalno integrisan sistem pružanja savetodavnih psiholoških, pedagoških i ostalih usluga deci od rođenja pa do pete godine života, kao i njihovim roditeljima. Pored toga, dodaje, tu je pružanje stručnih usluga deci koja imaju razvojne poteškoće i zastoj u razvoju.

- Što se tiče samog objekta, pored te namene, on je zamišljen i kao nacionalni edukativni centar gde će se raditi edukovanje osoblja, medicinskog osoblja i ostalih ljudi koji su uključeni u rani razvoj deteta. Objekat se prostire na parceli od 2,1 hektar, ima neto 17.700 kvadrata, od toga 17.256 kvadrata pripada ovom glavnom objektu, a 306 kvadrata pripada objektu gde imamo šest bungalova za smeštaj roditelja i dece koje dolaze van Beograda. I imamo objekat štale, koji ima oko 145 kvadrata, koji je namenjen za držanje životinja, a sve je to u sklopu hipoterapije - naveo je Miladinović.

Objasnio je da postoji u objektu ulazni hol sa infopultom, levo se nalazi terapeutski blok sa bazenom, a desno dijagnostički blok i tehnologija.

- Na spratu se nalazi naučni istraživački centar, sa salama za sastanke i sa prostorijama za udruženja koja se bave ranim razvojem dece. Na zadnjem spratu objekta se nalazi administracija. Imamo apartmane, dva apartmana za gostujuće profesore iz regiona, iz inostranstva. Objekat, pored te tri etaže nadzemne, ima i dve etaže ispod zemlje, gde se nalazi 120 garaža, one su namenjene zaposlenima - kazao je on.

U objektu je planirano da radi 160 ljudi, od toga 23 doktora specijalista, 19 medicinskih sestara i 79 medicinskog osoblja, i ostalih ljudi koji se bave koordinacijom i održavanjem samog objekta. Kapacitet ovog objekta je 208 porodica i planirano je da se radi u dve smene.

- Sam objekat je projektovan i građen da zadovolji sve standarde zelene gradnje. Jedan od uslova za izgradnju ovog objekta bilo je da minimalno 70 odsto površine bude ozelenjeno, što smo mi postigli kroz ozelenljavanje ne samo partera, nego i samih krovova na objektu - rekao je Miladinović.

Kako je naveo, objekat ima svoj autonomni sistem grejanja, ventilacije i klimatizacije.

- Imamo 90 geotermalnih sondi, dubine od 130 metara. Imamo jednu solarnu elektranu od 300 kilovata, koja će biti umrežena u elektroenergetski sistem EPS Srbije, gde će moći određena energija koja se ne bude iskoristila u samom objektu, da se bude iskorišćena dalje za prodaju - istakao je Miladinović.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je da statistika pokazuje da pet odsto rođene dece ima problem sa ranim razvojem, a da između osam i 12 odsto dece ima delimičan problem, odnosno kašnjenje u razvoju.

- Ovaj objekat će služiti za tu decu i za njihove roditelje, iz razloga da na vreme može da se otkrije koji je problem i kada se otkrije da se što pre rešava i da imamo tu decu i te porodice koje će na vreme i otkriti i rešiti svoj problem, a ne da lutaju kao što se to dešavalo u ranijem periodu - naveo je Lončar.

Razlika ovog objekta je u odnosu na ostale objekte koji postoje u Srbiji i u regionu jeste u tome što ćete na jednom mestu imati sve od medicinskog osoblja, ljudi raznih specijalnosti, pedijatara, psihologa, psihijatara, logopeda, socijalnih radnika, svih onih koji su neophodni, istakao je ministar zdravlja.

- Imaćete sve uslove da se na jednom mestu odradi, od prvog trenutka kada uđu da se uradi dijagnostika, do momenta kad odu da se odradi terapija. Imate bungalove za smeštaj i porodica koje treba da ostanu tu, edukativni centar, gde će se raditi treninzi za sve one iz Srbije, iz inostranstva, koji će nastaviti da rade sa tom decom kada oni odu u svoja mesta - naveo je Lončar.

Prema njegovim rečima, ostvario se jedan san koji je krenuo da se sanja pre pet godina. Krenuli su da ga sanjaju prvo ljudi koji imaju taj problem, a onda oni koji se bave tim problemom - zaposleni, dodao je on. - Pojavila se Tamara Vučić koja je svojim autoritetom i svojom željom omogućila i najzaslužnija je što ovaj objekat danas postoji, da se on napravi. Kao što vidite, on će uskoro biti pušten u rad - istakao je Lončar.

Ministarka Đurđević Stamenkovski istakla je da je kao majka i kao ministar za brigu o porodici i kao građanka Srbije danas ponosna na našu zemlju.

- Dugujem veliko poštovanje i divljenje onima koji su verovali u ovu ideju i naravno onima koji su je sproveli. Imati ovakav objekat, u kome je gotovo 18.000 kvadratnih metara posvećeno deci koja imaju poteškoće u ranom razvoju pokazuje da Srbija brine o budućnosti i želi da u zdravstvenom i socijalnom smislu nastupa preventivno - rekla je ona.

Istakla je da joj se naročito dopalo što u ovom kompleksu imaju i objekti u kojima će moći da prenoće i borave one porodice koje žive u unutrašnjosti i koje zbog različitih razloga su prinuđene da tokom lečenja i terapije njihove dece provedu više dana u Beogradu.

- To pokazuje da mislimo i na one koji žive van prestonice. To pokazuje da želimo da ovde pronađu i mir i utehu, spas i stručnost, i sve ono što je potrebno da njihovoj deci bude bolje i da prevaziđu sve poteškoće - rekla je ministarka.

Otvaranjem ovog Instituta, naglašava Đurđević Stamenkovski otvoriće se mnoga vrata za sve te porodice.

- Verujem da ćemo skratiti ta njihova putovanja i traženja rešenja i da će na ovom mestu uspeti da pronađu sve ono što je njima potrebno", navela je ona. Kako je rekla, Srbija je izdvojila značajna sredstva, a "svaki kamen ovde" finansiran iz budžeta Republike Srbije.

- Budžet Republike Srbije je kao prioritet odredio brigu o porodici, brigu o deci, a naročito onima koji imaju poteškoće u ranom razvoju. Rani razvoj je nešto što je dragoceno da ispratimo kao proces. Rani razvoj je zapravo temelj svakog pojedinca, a naravno da svi znamo da je samim tim temelj našeg čitavog društva i čitave nacije - navela je Đurđević Stamenkovski.