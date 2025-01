OGLASILO SE MINISTARSTVO PROSVETE: Evo šta će biti sa školama u kojima nastava nije održana

MINISTARSTVO prosvete oglasilo se povodom prvog dana drugog polugodišta i navelo da se nastava održava u više od 80 odsto škola u Srbiji.

Kako su naveli za "Blic", prvog dana drugog polugodišta nastava se odvija u više od 80 odsto od ukupno 1.773 osnovnih i srednjih škola Srbije.

Kako su pojasnili, u školama u kojima je nastava blokirana, inspekcija će od sutra, započeti nadzor kako bi stekla uvid u razloge i postupila u skladu sa zakonom.

Istu informaciju potvrdio je danas i premijer Miloš Vučević koji je rekao da se nastava organizuje u više od 80 odsto škola i da će prosvetna inspekcija sutra ući u škole koje nisu postupale po zakonu.

- Sutra ćemo doneti konkretne odluke i od sutra će prosvetna inspekcija krenuti u one škole koje su suprotno zakonu obustavile nastavu, da postupaju u skladu sa zakonom. To je ono što je država više puta istakla, što sutra prosvetna inspekcija počinje svoj posao tamo gde suprotno zakonu nije organizovana nastava. To je sve što mogu da kažem - naveo je.