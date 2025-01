SRBIMA NEĆE DA PRIZNAJU RADNI STAŽ: Hrvatski Ustavni sud presuđuje u korist Krajišnika, upravni sudovi to ignorišu

USTAVNI sud Hrvatske oborio je nekoliko odluka upravnih sudova donetih protiv Srba koji su tražili da im se uvaže godine staža u vreme dok su radili na području RS Krajine, između 1991. i 1995.

Foto Shutterstock

Jedna od njih je i Marija Jović iz Gline, čiji je slučaj objavljen u medijima. Četiri godine otkako je podnela ustavnu tužbu (pandan našoj ustavnoj žalbi), Ustavni sud je, u decembru 2024, oborio presude Upravnog suda u Zagrebu i Visokog upravnog suda.

Ova žena je radila u glinskoj Pamučnoj predionici od 1980, a sporove je vodila da bi dokazala kako je na tom radnom mestu bila i između 6. marta 1992. i 5. avgusta 1995, te da po Zakonu o konvalidaciji ima pravo da joj se prizna staž. Za upravne sudove problem je u tome što nema dokaze o statusu osiguranika u evidencijama organa penzijskog i invalidskog osiguranja koji su delovali na području Hrvatske pod zaštitom ili upravom UN. A ne može ih imati ako ni ove institucije nemaju tu dokumentaciju. Međutim, kao dokaz ona ima overenu zdravstvenu knjižicu iz tog perioda i svedočenje koleginica. Za upravne sudove to očigledno nije dovoljno.

Zanimljivo je da je Mariji ipak bio konvalidiran radni staž od 8. oktobra 1991. do 5. marta 1992. Takođe, u evidenciji zaposlenih njenog poduzeća, bila je zavedena pod rednim brojem 574 od 5. marta 1992. nadalje, što ukazuje da je sve vreme radila.

FOTO: Arhiva novosti Savo Štrbac

Sa takvim slučajevima sreo se i Savo Štrbac, prvi čovek DIC "Veritas", i to čak u vlastitoj porodici. Njegova supruga radila je u Opštinskom javnom pravobranilaštvu u Benkovcu od osamdesetih, a nastavila je i za vreme trajanja RSK, odnosno, kako tamošnji zakon kaže - "na teritoriji UNPA zone".

- Supruga je ovo dokazala overenom zdravstvenom knjižicom u tom periodu, ali to nije prihvaćeno u upravnom postupku. Stigli smo do Ustavnog suda, koji je poništio odluku upravnih sudova i vratio predmet na ponovno odlučivanje. Međutim, i Upravni sud i Viši upravni sud presudili su opet kao prvi put, pa smo se opet obratili Ustavnom sudu. Upravni sudovi se igraju i ne poštuju odluke sopstvenog Ustavnog suda - konstatuje Štrbac.

PROPUSTI U odluci Ustavnog suda u "slučaju Jović", navodi se da su "zbog preterano formalističkog pristupa u dokazivanju i utvrđivanju činjenica u konkretnom slučaju, upravni sudovi propustili stvarno da ocene činjenično pitanje koje je bilo ključno za odluku o zahtevu podnositeljke. Time su je onemogućili da u upravnom sporu brani svoja prava i interese na način koji je zajemčen Ustavom i nisu postupali kao sud pune jurisdikcije.

Osim što je njegova supruga tražila da se saslušaju svedoci, koji će potvrditi da je bila zaposlena na tom radnom mestu sve vreme rata, zatražili su da se izvrši i uvid u knjigovodstvo, odnosno isplatne liste za zaposlene u tamošnjem pravobranilaštvu. Međutim, rečeno im je da spiskova nema - kao da benkovačko Opštinsko pravobranilaštvo nikada nije postojalo! Ovaj spor se, inače, vodi od 2016. i uskoro će napuniti deceniju.

- Po Zakonu o konvalidaciji staž bi morao da se prizna svima koji su bili zaposleni u to vreme, osim onima koji su radili u vojsci, policiji, Vladi ili na mestu predsednika RSK. Međutim, postupci idu sporo i puno je negativnih odluka, jer im je u interesu da priznaju što manje konvalidacija, da bi im bili manji troškovi. Problem imaju mnogi, ne samo da im se prizna radni staž, već i da dođu do dokaza da su u to vreme na teritoriji RSK završili školu, venčali se, ili da dođu do smrtovnica za najbliže - kaže Štrbac.