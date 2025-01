RHMZ UPOZORIO: Opasna pojava u Beogradu i još dva dela Srbije

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je najnovije upozorenje u kojem navodi da će u pojedinim delovima Beograda, Srema i južnog Banata biti smanjena vidljivost od 200 do 500 metara.

Foto: Novosti

U toku prepodneva na severu Banata i u većem delu Bačke, kao i na pojedinim lokalitetima centralne i istočne Srbije pretežno sunčano. U ostatku zemlje mestimično niska oblačnost i magla.

U sredu sneg, a zatim suvo vreme

U sredu ujutro slab i umeren mraz i mestimično magla. U toku dana u Vojvodini i zapadnoj Srbiji, kao i na jugu i jugoistoku zemlje umereno do potpuno oblačno, ponegde uz provejavanje slabog snega. U ostalim krajevima duži sunčani intervali. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od -9 do -4 °S, a najviša u većini mesta od -2 do 3 °S, u Negotinskoj Krajini oko 5 °S.

Vremenska prognoza do 20. januara

U nastavku druge dekade januara preovlađivaće sunčano sa hladnim i mestimično maglovitim jutrima. Magla će se po pojedinim kotlinama, nizijama i dolinama reka zadržavati duže tokom dana. Uz više oblačnosti, u četvrtak (16.01.) na jugu Srbije još ponegde provejavanje slabog snega.

