KAKVO NAS VREME OČEKUJE U FEBRUARU: Detaljna vremenska prognoza meteorologa Sovilja

KAKVO nas vreme očekuje u februaru za "Novosti" otkriva meteorolog Slobodan Sovilj.

Temperature u februaru Referentne klimatološke vrednosti za februar tokom perioda od 1991. do 2020. godine iznose od 1 do 4 °C (za srednju dnevnu temperaturu), od -4 do 1 °C (za srednju minimalnu temperaturu) i od 6 do 8 °C (za srednju maksimalnu temperaturu vazduha).

Tokom februara 2025. godine progonozira se pozitivno odstupanje i minimalnih i maksimalnih temperatura za +1 do +2 °C.

Padavine u februaru

Referentne klimatološke vrednosti kada su u pitanju padavine iznose od 30 do 55 mm, a na planinama do 70 mm. Tokom februara 2025. godine prognozira se deficit padavina za 10 do 15 mm, a na jugozapadu Srbije i više.

Sveukupno, pred nama je topliji i suvlji februar od proseka, ali ipak rekordi koji su dostignuti 2024. godine neće biti oboreni.

Podsećanje na rekorde iz 2024. godine:

Najtopliji februar u Srbiji u istoriji merenja i najsušniji od 1951. godine

* Najmanji broj ledenih dana na Crnom vrhu

* Najmanji broj mraznih dana u Somboru, Novom Sadu, Kikindi, Loznici, na Paliću, Crnom vrhu i Zlatiboru

* Toplotni talas od 3. do 11. februara u većem delu zemlje

* Najsušniji februar od početka merenja u Smederevskoj Palanci i Ćupriji

* Najmanji broj dana sa snežnim pokrivačem na Crnom vrhu i Zlatiboru

Srednja temperatura vazduha u februaru biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za 1 ºC do 2 ºC u odnosu na referentni period. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost februarske srednje minimalne temperature vazduha oko 2,5 ºC. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom februara biće oko 8,8 ºC. Prognozirana mesečna suma padavina je u intervalu od 25 do 35 mm.

