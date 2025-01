UPOZORENJE RHMZ - LEDENI DANI PRED NAMA: Vremenska prognoza za utorak, 14. januar

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

VREME U SRBIJI

Tokom dana u severnim i centralnim predelima pretežno sunčano, ali hladno vreme, povremeno uz malu ili umerenu oblačnost, u ostalim predelima umereno i potpuno oblačno, na krajnjem jugu ujutru i pre podne uz provejavanje slabog snega.

Vetar slab do umeren severoistočni, a temperature će se kretati od minus sedam do četiri stepena.

VREME U BEOGRADU

Pretežno sunčano ali hladno vreme, povremeno uz malu ili umerenu oblačnost, slab severoistočni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko jedan stepen.

Prognoza za naredne dane

Sreda 15.01.2025: Umereno do potpuno oblačno i hladno, na visokim planinama sunčano. Vetar slab do umeren severozapadni. Najniža temperatura od -8 do -3 °S, a najviša od -1 do 4 °S. Upozorenje: Tmin <-5 °C, verovatnoća 85%.

Četvrtak 16.01.2025: Ujutru slab i umeren mraz. Tokom dana pretežno sunčano, osim u nizijama, po kotlinama i rečnim dolinama gde se očekuje magla koja će se ponegde zadržavati i duže tokom dana. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od -8 do -3 °S, a najviša od 0 do 5 °S. Upozorenje: Tmin <-5 °C. MAGLA - Horizontalna vidljivost < 200 m, verovatnoća 90%.

Petak 17.01.2025: Ujutru slab i umeren mraz. Tokom dana pretežno sunčano, osim u nizijama, po kotlinama i rečnim dolinama gde se očekuje magla koja će se ponegde zadržavati i duže tokom dana. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od -8 do -3 °S, a najviša od 0 do 5 °S. Upozorenje: Tmin <-5 °C, verovatnoća 85%.

