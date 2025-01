OVO JE DETALJNA PROGNOZA ZA DRUGU NEDELJU JANUARA: Ponovo najavljen sneg, najniža temperatura i do minus 8 (FOTO)

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.

Foto: Tanjug/Sava Radovanović/Profimedia/Ilustracija

- Do kraja dana i u toku noći u većem delu zemlje pretežno oblačno, u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu, jugu i jugoistoku povremeno sa snegom. Na severu malo oblačno ili vedro. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, rano ujutro na severu u skretanju na severni i severoistočni.

U Beogradu i na širem području grada umereno do pretežno oblačno i hladno. U drugom delu noći mestimično pojava sumaglice.

U NASTAVKU DRUGE DEKADE JANUARA HLADNO I U VEĆINI MESTA SUVO, A NA JUGU SRBIJE SNEG ĆE POVREMENO PADATI DO UTORKA

U ponedeljak (13.01.) u većem delu umereno do potpuno oblačno, suvo i hladno. Na severu Srbije se očekuju sunčani periodi, a slab sneg samo na jugu i jugozapadu zemlje. Vetar slab i umeren, na severu Vojvodine i na planinama povremeno jak, severoistočni. Najniža temperatura od -5 do -1 °S, a najviša od -1 °S na jugu do 5 °S na severu Vojvodine i u Negotinskoj Krajini.

Slab sneg očekuje se još ponegde u utorak (14.01.) na jugu Srbije, a zatim će do kraja druge dekade januara biti suvo sa jutarnjim temperaturama od -8 do -1 °S, dok će maksimalne vrednosti do četvrtka (16.01.), uz umerenu oblačnost, biti od -1 do 3 °S, u Negotinskoj Krajini do 5 °S, a potom u porastu. Po kotlinama, rečnim dolinama i nizijama očekuje se česta pojava magle, koja će se ponegde zadržavati i duže tokom dana, dok će se u brdsko-planinskim oblastima od četvrtka (16.01.) razvedriti, pa će do kraja perioda preovlađivati sunčano - stoji na sajtu RHMZ.

Foto: Printskrin/RHMZ