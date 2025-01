EVO KADA STIŽE PROMENA: Vremenska prognoza za subotu, 4. januar

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

Foto: Tanjug

VREME U SRBIJI

Malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima.

Najniža temperatura od minus osam na zapadu i jugozapadu Srbije do nula u Negotinskoj Krajini, a najviša dnevna do sedam stepeni.

Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni, krajem dana u skretanju na jugoistočni.

VREME U BEOGRADU

U toku dana malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i najvišom dnevnom temperaturom do tri stepena.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

Sledeće nedelje očekuje se malo do umereno oblačno vreme uz osetniji porast jutarnjih i dnevnih temperatura, a zahlađenje se očekuje nakon 10. januara, što će stvoriti uslove za pojavu snega i u nižim predelima.

NEDELjA 05.01.2025: Ujutro hladno, ponegce i uz umeren do jak mraz. U toku dana pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno jak, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od -10 do -1, a najviša od 1 do 7 stepeni. Uveče i u toku noći umereno naoblačenje. Upozorenja: Tmin <-5 stepeni, poledica - zaleđivanje mokrih površina, verovatnoća 95%.

PONEDELjAK 06.01.2025: Na severu i zapadu Srbije osetni porast jutarnjih temperatura. U ostalim krajevima i dalje slab i umeren mraz. U toku dana malo do umereno oblačno i toplije. Vetar umeren i jak, južnih smerova. Najniža temperatura od -6 do 5, a najviša od 5 u Negotinskoj Krajini do 15 stepeni u Vojvodini, zapadnoj i centralnoj Srbiji. Upozorenja: Tmin <-5 stepeni, verovatnoća 90%.

UTORAK 07.01.2025: Vetrovito. Pre podne malo do umereno oblačno, a posle podne, uveče i noću mestimično kiša. Duvaće umeren i jak južni vetar, naročito na planinama i u košavskom području, pa se očekuje i intenzivnije topljenje snega. Najniža temperatura od -4 u Negotinskoj Krajini do 9 u Beogradu, a najviša od 8 do 15, u Negotinskoj Krajini oko 5 stepeni. Upozorenja: Otapanje snežnog pokrivača. Udari vetra > 17 m/s, verovatnoća 90%

Prognoza vremena za narednih pet dana (od 08.01.2025. do 12.01.2025.)

Do 10.01. toplo i povremeno vetrovito uz umerenu oblačnost. Nakon 10.01. zahlađenje, pa će uslova za sneg ponovo biti i u nižim predelima.

(sputnikportal.rs/RTS)

