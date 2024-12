OVDE JE NAPADALO NAJVIŠE SNEGA: U ovim mestima više od pola metra - RHMZ objavio nove podatke

U SRBIJI trenutno najviše snega ima na Crnom vrhu, čak 62 centimetra, na drugom mestu je Zlatibor gde je visina snežnog pokrivača 50 centimetara, a na Kopaoniku 40.

Ovo su podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) objavljeni u 13 sati.

Sneg u većini Srbije veje od juče po podne, a meteorolozi prestanak padavina prognoziraju za četvrtak.

Najviše snega ima u zapadnoj Srbiji gde je i najkritičnija situacija. Pojedine saobraćajnice su zavejane, zbog teškog snega mnoga domaćinstva su ostala bez struje.

Prva žrtva nevremena je dvadesetrogodišnji mladić Vladan J., koji je stradao u saobraćajnoj nesreći kod Smedereva kada je zbog proklizavanja putničkim vozilom udario u cisternu.

I na beogradskim ulicama stvorile su se gužve u saobraćaju od juče po podne. Mnoga vozila su proklizala zbog velikog snega. Nadležne ekipe su na terenu.

Iz Puteva Ivanjica je rečeno da je na snazi četvrti stepen pripravnosti, što nije bilo u poslednjih pet godina. Sva teška mehanizacija je na terenu.

I dok je najviše snega napadalo na Crnom vrhu preko pola metra i Zlatiboru 50 centimetara, u nekim mestima snega skoro da nema.

Sombor 5

Novi Sad 1

Zrenjanin 2

Banatski Karlovac 7

Loznica 21 (6 č)

Valjevo 15

Beograd 18

Kragujevac 11

Smederevska Palanka 13

Crni vrh 62

Zlatibor 50

Sjenica 29

Požega 16

Kraljevo 19

Kopaonik 40

Kuršumlija 8

Kruševac 14

Ćuprija 4

Niš 1

Leskovac 1

Zaječar 9

Dimitrovgrad 1

*RHMZ (13 č)

Prema podacima RHMZ-a jedan centimetar snega ima u Dimitrovgradu, Leskovcu, Nišu i Novom Sadu, dok snežnih padavina nema u Negotinu, na Paliću, Kikindi, Sremskoj Mitrovici i Velikom Gradištu.

Meteorolozi kažu da na zapadu Srbije može pasti dodatnih od 20 do 40 centimetara i da će se snežni pokrivač zadržati do Nove godine jer nas od petka očekuje prestanak padavina, ali nam slede ledeni dani sa jutarnjom temperaturom i do -10 stepeni.

