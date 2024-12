(MAPA) OVOG DATUMA STIŽE PRAVA ZIMA I NAJHLADNIJI PERIOD! Ivan Ristić za "Novosti" otkriva: Biće još snega, dolazi hladan arktički vazduh

CELA Srbija okovana je snegom, a meteorolog Ivan Ristić za "Novosti" kaže da nas tek očekuje prava zima.

Foto: Shutterstock/Ivan Ristic Facebbok

Kako navodi Ristić, posle kraćeg otopljenja na samom početku 2025. godine, od 3 do 7. januara očekuju nas nova naoblačenja sa snegom, ali i temperature ispod 0 stepeni.

- Početkom januara 2025. trebalo bi da dođe do manjeg otopljenja sa maksimalnim temperaturama vazduha od 5 do 10 stepeni. Otopljenje bi trajalo dva do tri dana i najavilo bi promenu vremenu koja dolazi - kaže Ristić za "Novosti.

Predviđa da najverovatnije između 3. i 7. januara dolazi polarni vrtlog i hladan arktički vazduh.

- Prodor hladnog vazduha označiće početak ledene zime pošto će od Božića do Svetog Jovana biti ledenih dana. Temperature će biti ispod nule i padaće povremeno sneg. To će biti najhladniji period ove zime, a krajem januara očekujemo ponovo manje otopljenje, s tim što ono neće biti kao prethodnih godina kada su temperature išle i do 20 stepeni, već će biti umereno, kao što smo imali u prethodnom periodu, do 8-12 stepeni - kaže Ivan Ristić.

Upozorenje RHMZ-a na današnje snežne padavine

Najintenzivnije snežne padavine očekuju se u Mačvanskom, Kolubarskom, Zlatiborskom, Raškom i Moravičkom okrugu, gde se u nižim predelima do srede (25. decembra) očekuje od 20 do 40 cm, a na planinama preko 50 cm novog snega. Sneg će padati i u ostalim krajevima Srbije.

Na području Beograda danas dalje povećanje visine snežnog pokrivača, u nižim predelima grada ukupna visina od 15 do 25 cm, a u višim delovima Beograda i preko 35 cm snega.

Najmanje snega (< 10 cm) biće na severu Vojvodine, u dolini Velike i Južne Morave, dok snežni pokrivač u potpunosti može izostati u pojedinim delovima Negotinske Krajine.

Tanjug

Intenzivan vlažan sneg može prouzrokovati probleme u saobraćaju i drugim vidovima komunikacije, kao i smetnje u snabdevanju električnom energijom. Povećana je opasnost od taloženja i mržnjenja mokrog snega na sistemima za prenos električne energije, uključujući električnu železnicu, žičare, TV tornjeve i druge antenske stubove.

Opasnost usled lomljenja grana, stabala i snežnog opterećenja na pojedinim objektima, pogotovo u oblasti najintenzivnijih padavina (Mačvanski, Kolubarski, Zlatiborski, Moravički i Raški okrug).

Usled umerenog do jakog vetra na pojedinim deonicama očekuje se i stvaranje snežnih nanosa, naročito u brdsko-planinskim predelima.