OD DANAS ZDRAVSTVENI SISTEM SRBIJE BOGATIJI ZA ŠEST LEKARA POVRATNIKA: Ministar zdravlja Lončar pozdravio povratak zdravstvenih radnika

MINISTAR zdravlja u Vladi Republike Srbije Zlatibor Lončar uručio je danas šest ugovora o radu lekarima povratnicima iz zemalja EU i SAD, koji su posle rada u bolnicama u inostranstvu rešili da se vrate u svoju zemlju.

FOTO: Novosti

Ministarstvo zdravlja otvorilo je ranije ove godine posebnu Kancelariju za saradnju sa našim lekarima koji trenutno žive i rade u inostranstvu, a upravo preko te kancelarije, srpski lekari iz cele Evrope javili su se u želji da karijeru nastave u svojoj zemlji.



- Mi smo posle jednog sastanka sa našom dijasporom u ambasadi u Londonu otvorili kancelariju da pomognemo ljudima koji razmišljaju da se vrate. Sada imamo šest porodica koji dobijaju ugovore. Porodice se vraćaju iz Amerike, dve porodice iz Norveške, jedna porodica iz Emirata i oni dobijaju posao u Srbiji. Oni su zdravstveni radnici i prelaze da rade i žive sa svojim porodicama u Srbiji - rekao je Lončar

Naglasio je da ima toliko priča kako svi odlaze iz Srbije i kako se niko ne vraća, ali da to nije tačno.

Lončar je poručio i da ima još zainteresovanih.

- Svaki dan se javljaju, tako da ja mislim da Srbija može da bude ponosna. Došao je taj moment da se građani vraćaju, da su procenili da je život u Srbiji bolji za njih nego na nekom drugom mestu gde smo nedavno trčali, gde idemo zbog većih plata, zbog boljih nekih uslova života. Evo, i to se promenilo - naveo je Lončar.

Jedan od lekara koji su se vratili su Srbiju je i dr Vasilije Tadić, koji je radio na Univerzitetu Kolorado u Americi kaže da je u okviru svog posla imao malo dodira sa kliničkim lečenjem pacijenata, ali da je tom prilikom video koliko se sistem razlikuje od našeg.

- Mnogo je manje dostupan zdravstveni sistem građanima, Amerika jeste bogata zemlja i oni ulažu mnogo i oni kojima je sistem dostupan dobijaju sve, ali sistem nije svima dostupan. To se meni, između ostalog, nije dopalo i odlučio sam da se vratim ovde, da radim sa svojim ljudima i pomažem svojim ljudima - poručio je on.

Dodaje da američki sistem funkcioniše tako da je sve što ima veze sa lečenjem skupo, posebno osgiranje koje je potrebno za lečenje, i da je često viđao bolesne ljude na ulici, koji zbog toga što nemaju dovoljno novca - nemaju ni način da dobiju adekvatnu medicinsku negu.

- Ja nisam mogao to da gledam i posle tri godine sam se vratio. Hvala Ministarstvu zdravlja na ovoj prilici - rekao je dr Tadić.

Još jedan od lekara koji će od danas raditi u Srbiji je i dr Marko Milenković, koji je tri i po godine radio u Nemačkoj.

- Jako mi je drago da smo dobili tu čast da se vratimo u Srbiju, hvala ministru zdravlja i predsedniku Srbije na ovom programu. Naš zdravstveni sistem je bolji, naš obrazovni sistem je bolji i mi imamo primarnu, sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu ovde, a to znači da smo u svakom trenutku tu za sve pacijente - naveo je on.

Dodaje da u zapadnim zemljama nije tako, sistem je drugačiji, a svako ko može da priušti ima porodičnog lekara.

- To znači da posle 19 časova svi su osuđeni da se jave bolnicama i to stvara jako velike liste čekanja, a na lekara se čeka od četiri do šest sati. Naš sistem u poređenju sa tim ja smatram da je dobar. Dosta je lakše da lečimo naše pacijente da lečimo u našem sistemu i na našem jeziku - rekao je on.

Naglašava da je u Nemačkoj posebno velika neizvesnost oko dobijanja specijalizacije, što je kako kaže, jedan od razloga zbog kog se vratio.

- Ovaj program Ministarstva zdravlja je jako značajan, radi se na obogaćivanju našeg sistema i to je ono što je jako dobro - rekao je dr Milenković.

Ministar je ugovore o radu uručio i bratu i sestri Stojanović, koji su se zajedno vratili iz Norveške u Srbiju.

Danijela i Dalibor Stojanović, poreklom iz Gračanice, odlučili su da se vrate u Srbiju iz Norveške.

- Njihov zdravstveni sistem jeste jedan od najboljih i to govori statistika i oni su divni ljudi, pokazuju visok stepen tolerancije prema strancima, ali ljubav prema svojoj zemlji je presudila i posle šest meseci odlučili smo da se vratimo i ne kajemo se zbog toga - rekao je Dalibor.

Kaže da je na internetu gledao da li se traže lekari u Srbiji i da je tada na sajtu Ministarstva zdravlja video da postoji Kancelarija za dijasporu za lekare koji žele da se vrate.

- Ubedio sam sestru da ona prva piše, jako brzo su nas kontaktirali. Ja sam odlučio da se vratim u Gračanicu i tamo ću raditi u domu zdravlja - rekao je on.

Njegova sestra, Danijela, takođe je radila u Norveškoj, na odeljenju fizikalne medicine i rehabilitacije, a kaže da je tamo stekla dragoceno iskustvo.

- Onog trenutka kada sam otišla u Norvešku ja sam shvatila koliko meni fale porodica, prijatelji, shvatila sam da svoje iskustvo želim da prenesem i delim u svojoj zemlji i svojim građanima - kazala je ona.

Kako je rekla, ubuduće će raditi u Novom Sadu, u Kliničkom centru Vojvodine.

Kancelarija za saradnju sa dijasporom osnovana je pre nepunih mesec ipo dana, na inicijativu ministra Lončara, a prema nejgovim rečima, veliko je interesovanje naših lekara iz dijaspore, koji zovu, raspituju se kako, i na koji način mogu da se vrate.

- Kancelarija za saradnju sa dijasporom MZ je vid institucionalne podrške svima njima, kako bi im bio omogućeno povratak i zaposlenje u našim zd ustanovama. U prvoj grupi lekara povratnika je njih šestoro, koji su se vratili iz Nemačke, UAE, SAD, Norveške (2) i jedan koji je u Cirihu, a koji će dobiti posao u KCS - rekao je ministar prilikom dodele ugovora.

Ministarstvo zdravlja poziva sve naše lekare koji razmišljaju o povratku, da se jave, putem maila dijaspora@zdravlje.gov.rs ili telefona +381648811379 i dobiće sve neophodne informacije i pomoć.

Takođe, putem Kancelarije za saradnju sa dijasporom mogu kontaktirati u vezi raznih inicijativa, predloga, sugestija, razmene iskustava i primera dobre prakse, a sve u cilju daljeg razvoja srpskog zdravstva, navodi se u Ministarstvu zdravlja.

(Tanjug)