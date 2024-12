VETROVITO I HLADNO SA SNEGOM, EVO KAKVO ĆE VREME BITI ZA SVETOG NIKOLU: Vremenska prognoza za subotu 14. decembar

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

VREME U SRBIJI

U Srbiji će biti oblačno vreme sa mešovitim padavinama, pretežno uz kišu, koja će se ujutro i delom pre podne ponegde lediti na tlu – najpre u Bačkoj, Sremu, Šumadiji, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, a posle podne i uveče i na istoku Srbije, kao i na jugu Banata.

Kratkotrajno su mogući i susnežica i sneg, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće umeren i jak vetar, na jugu Banata olujni jugoistočni vetar, koji će posle podne biti u slabljenju, a uveče i tokom noći u skretanju na zapadni i severozapadni, dok će se temperature kretati u rasponu od minus četiri do sedam stepeni.

VREME U BEOGRADU

U Beogradu će biti oblačno vreme sa kišom, ujutro uz poledicu i susnežicu u pojedinim delovima grada, dok će najviša dnevna temperatura biti oko pet stepeni. Razvedravanje se u celoj zemlji očekuje od utorka.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

Nedelja: U Vojvodini promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima pretežno oblačno s kišom i susnežicom u nižim i snegom u brdsko-planinskim predelima uz manje povećanje visine snežnog pokrivača. Vetar slab i umeren, u Vojvodini i istočnoj Srbiji jak, severozapadni, ponegde i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od -1 do 4, a najviša od 3 do 8 stepeni. Upozorenje: Poledica ili zaleđivanje mokrih površina, verovatnoća 90%. Udari vetra > 17m/s , verovatnoća 90%.

Ponedeljak: Umereno do potpuno oblačno i vetrovito (umeren i jak severozapadni vetar). U toku dana se provejavanje snega očekuje u planinskim predelima, a uveče i noću prolazna oblačnost usloviće kratkotrajnu kišu na severu i severoistoku Srbije. Najniža temperatura od -2 do 3, a najviša od 5 do 9 stepeni.

Utorak: Suvo, vetrovito i toplije uz razvedravanje. Duvaće umeren i jak severozapadni vetar, u Vojvodini i istočnoj Srbiji i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od 0 do 6, a najviša od 9 do 14 stepeni. Upozorenje: Udari vetra > 17 m/s, verovatnoća 60%.

Prognoza vremena za narednih pet dana (od 18.12. do 22.12.2024.)

Suvo sa sunčanim intervalima i dnevnim temperatura iznad proseka, samo se 20.12. očekuje prolazno naoblačenje s kišom, na planinama sa snegom.

