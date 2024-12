OČEKUJU NAS SNEG I KIŠA: Još veće pogoršanje za vikend, a evo kako će biti sledeće nedelje

Nastavlja se prohladno decembarsko vreme u Srbiji. Tmurno je, a temperature se kreću oko prosečnih vrednosti za ovo doba godine.

Foto: M.K.

Trenutne temperature kreću se od 5 do 7 stepeni, u Beogradu je 6 °C. Sjenica meri 2, Zlatibor 0, a Kopaonik -1 °C.

U sredu će u svim predelima Srbiji biti oblačno, tmurno i hladno, povremeno sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom.

Na severu Srbije biće i hladnije, pa će uslova za susnežicu i sneg biti širom Vojvodine, naročito na severu Bačke i na Fruškoj gori gde bi mogao da se formira i manji snežni pokrivač, ali zbog temperatura u plusu ne bi se dugo zadržavao.

Na planinama se očekuje povećanje snežnog pokrivača za desetak centimetara, a aktuelna visina na višim planinama poput Kopaonika i Zlatibora je od 30 do 35 centimetara.

Jutarnja temperatura biće u sredu od 0 °C na severu Vojvodije do 5 °C na istoku Srbije, u Beogradu do 3 °C, maksimalna dnevna od 2 °C na severu Bačke do 10 stepeni na istoku Srbije, u Beogradu do 5 °C.

Na višim planinama temperatura neće prelaziti 0 °C.

U četvrtak još ponegde slabe padavine, slaba kiša u nižim, slab sneg u višim predelima. Tokom poslepodneva prestanak padavina.

U petak se očekuje suvo.

Maksimalna temperatura u četvrtak od 3 do 7, a u petak od 4 do 8 stepeni.

Za vikend ciklon sa Jadrana i centralnog Mediterana donosi novo pogoršanje vremena, ali i neznatno toplije vreme, uz temperature od 5 do 10 stepeni.

Očekuje se kiša, na višim planinama sneg.

U petak se očekuje pojačanje jugoistočnog vetra, pa će u subotu duvati jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i u Podunavlju sa olujnim udarima.

Drugog dana vikenda vetar će biti u slabljenju.

Potom u nastavku decembra očekuje se umereno vreme, bez jačih zahlađenja i otopljenja, a temperature će biti do 10 °C.

Prema trenutnim prognozama i dalje nema jačeg zahlađenja na vidiku, onog pravog zimskog. Oko 20. decembra usledilo bi pogoršanje sa kišom, sneg samo na planinama.

(Alo)