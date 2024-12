"KAPETAN MIŠA" I TOMI FILI:U Kolarčevoj zadužbini uručena priznanja naučnicima, privrednicima, umetnicima

TOMA Fila, jedan od najcenjenijih advokata u nas, najstariji je dobitnik prestižne nagrade "Kapetan Miša Anastasijević" koja mu je dodeljena u petak u Kolarčevoj zadužbini, a Miloš Škrbić (23) najmlađi je dobitnik priznanja.

Fila je nagradu dobio jer je žiri ocenio da njegov advokatski rad "simbolizuje izgradnju i unapređenje prosperiteta pravnog sistema u našoj zemlji", dok je mladi Miloš priznanje poneo pošto je do 23. godine života do kraja doveo dva fakulteta, a pod njegovim rukovodstvom porodična kompanija "Aurus trans" i "Aurus vinarije i destilerije" zabeležila je značajne uspehe na domaćem i međunarodnom tržištu vina i alkoholnih destilata, okitivši se prestižnim nagradama na vinskim sajmovima od Londona do Beograda.

Između najstarijeg i najmlađeg laureata koji su nagrađeni poveljom velikog dunavskog kapetana i srpskog dobrotvora stala su imena i dela niza značajnih srpskih naučnika, profesora, privrednika i javnih radnika naših dana. Povelja je dodeljena prof. dr Dragoslavi Stojiljković, za izuzetna dostignuća u naučnoistraživačkom radu na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ona je prodekan za naučnoistraživačku delatnost i član Katedre za tehnologiju materijala, odnosno Laboratorije za goriva i sagorevanje i Laboratorije za termalnu analizu. Njen kolega dr Aleksandar M. Jovović, takođe sa Mašinskog fakulteta, "Kapetan Mišu" je zaslužio kao vodeći stručnjak u oblasti procesne tehnike, zaštite životne sredine i održivog razvoja. Nagrađen je i Dragan Radulović, direktor CBS International.

Priznanje predsedniku opštine Tivat Željku Komnenoviću uručeno je za prekograničnu saradnju, a Jovan Vorkapić, direktor Republičke direkcije za imovinu, nagrađen je za doprinos društvenoj odgovornosti. Milan Grujić je mladi direktor i predsednik Upravnog odbora Nemačko-srpske privredne komore i generalni direktor ZF Srbije, dok je Emina Ferizović, najbolji pi-ar stručnjak. Kompanija "Raj" je proglašena za najbolju porodičnu firmu, a porodica Rajović je u biznisu još od davne 1960. Danas gazduju holdingom koji ima biznise od građevinarstva do benzinskog biznisa u regionu. Nagrađeni su zatim Jovan Koprivica, iz "Elektroprivrede Srbije" i dr Jovo Drobnjak, za razvoj ekonomske misli u regionu. Priznanje je dodeljeno i Jeleni Milošević, proslavljenoj umetnici i dizajnerki, a nagrađeni su i Stanko Popović, predsednik "Eliksir grupe" i Aleksandar Peković, upravnik Zadužbine Ilije Kolarca.

MATEMATIČARI i mašinci dominirali su među laureatima. Povelja "Kapetan Miša" otišla je u ruke Mirjani Katić, direktorki Matematičke gimnazije, za doprinos obrazovanju i razvoju mladih talenata, dok je dr Ivan Rakonjac, direktor Fonda za inovacionu delatnost, nagrađen kao istaknuti stručnjak u oblasti inženjerstva i inovacija.

NAGRADA "Kapetan Miša Anastasijević" dodeljuje se u okviru projekta "Put ka vrhu" kompanije "Medija invent", nastalog sa osnovnim zadatkom promocije, afirmacije, vrednovanja privrednog i društvenog stvaralaštva i izgradnje lepše slike Srbije. Projekat i dodelu priznanja podržali su univerziteti u Beogradu i Novom Sadu, Privredna komora Srbije, Unija poslodavaca Srbije i Radio-televizija Vojvodine.