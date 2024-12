STIŽE JAKO NAOBLAČENJE SA KIŠOM I SNEGOM: Evo gde se očekuju padavine, na jednu opasnu pojavu posebno obratite pažnju

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavio je danas jače naoblačenje sa kišom, a u brdsko-planinskim predelima i sneg.

Foto: P. Milošević/M. Anđela/Profimedia/Ilustracija

Sredinom dana malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima.

Posle podne na zapadu i jugu, a uveče i tokom noći i u ostalim predelima jače naoblačenje sa kišom.

U brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije kiša i sneg, a usled niskih temperatura kiša će se lokalno lediti pri tlu.

Vetar slab i umeren, u košavskom području i na planinama i jak, a na jugu Banata i olujni jugoistočni.

U toku noći u južnim, zapadnim i centralnim predelima prestanak padavina.

Vreme narednih dana

U ponedeljak (09.12.) slabljenje vetra uz prestanak padavina ujutru u centralnoj i zapadnoj Srbiji, a do sredine dana i u Vojvodini.

Slabe padavine mestimično se očekuju i u utorak i sredu (10 - 11.12.), a u četvrtak i petak (12 - 13.12.) uslediće delimično razvedravanje. Minimalne temperature od -2 do 4 °S, a maksimalne od 5 do 9 °S, na jugu i jugoistoku Srbije početkom sledeće sedmice i do 12 °S.

Bez bitnije promene i u nastavku druge dekade decembra - povremena naoblačenja koja će u nižim predelima uslovljavati kišu, a u brdsko-planinskim oblastima sneg.