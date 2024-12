DO 5. DECEMBRA NEMA SUĐENJA: Trodnena obustava rada beogradskih advokata

BEOGRADSKI advokati od danas, pa u naredna tri dana, do 5. decembra, neće izlaziti na suđenja, niti postupati pred upravnim organima, osim kada su u pitanju hitni predmeti.

FOTO: Arhiva novosti

Dakle, postupaće kada se odlučuje o pritvoru građanima, u postupcima koja se odnose na maloletnike, u postupcima vezanim za nasilje u porodici i u onima kada se odlučuje o određivanju privremenih mera. Takođe, podneske će predavati samo ako je baš tada poslednji dan prekluzivnog roka za predaju.

O štrajku advokata obavešteni su svi sudovi i tužilaštva, kao i Ministarstvo pravde.

- Ovaj štrajk nema veze sa politikom, ni sa pozicijom, ni sa opozicijom, i ne želimo da nas bilo ko svrstava u bilo koju grupu - kaže za "Novosti" Momčilo Bulatović, predsednik Advokatske komore Beograda. - Štrajk ima veze sa načinom na koji su stavljena na dnevni red parlamenta tri nova i jedan izmenjeni član Krivičnog zakonika, istrgnuti iz ostalih izmena o kojima se vodila javna rasprava. Nismo protiv bezbednosti prosvetnih, zdravstvenih ili radnika u socijalnoj zaštiti, kao što nismo ni protiv roditelja dece stradale u saobraćaju. Sve te izmene mogle su da se donesu u regularnom postupku, kao što se radi sa ostalim. Zakoni se ne mogu menjati pod pritiskom bilo koje grupe, naročito ne na ovakav način, bez adekvatne rasprave. Štrajk je rezultat naše potrebe da zadržimo dostojanstvo advokature. Mi smo korektivni partner državi.

Momčilo Bulatović, Foto P. Milošević Momčilo Bulatović

Bulatović tvrdi i da će protiv svakog advokata-štrajkbrehera biti pokrenuti disciplinski postupak.

Skupština je prošle nedelje izglasala uvođenje tri nova krivična dela - za napad na zaposlene u prosveti, u zdravstvenoj zaštiti i u socijalnoj zaštiti. Propisane sankcije kreću se od tri meseca do osam godina zatvora, u zavisnosti od težine dela. Takođe, za uništavanje ili štetu nanetu imovini ovih lica, kazne idu do pet godina. Kazne su povećane i za nasilničku vožnju, pa će one ubuduće ići do 15 godina zatvora, ako je u pitanju smrtni ishod. Što se tiče ostalih izmena KZ, proces usaglašavanja propisa sa EK se nastavlja.