SLEDI NOVO, JAČE ZAHLAĐENJE: Evo kada da očekujemo ozbiljnije padavine, detaljna prognoza vremena za dane pred nama

PRED nama je znatno mirniji period kada je vreme u pitanju, a do sredine ove sedmice će biti toplo, ali nakon toga sledi pogoršanje vremena, navodi u svojoj najnovijoj prognozi meteorolog amater Marko Čubrilo.

Foto: Tanjug

Danas, uz jačanje anticiklona postepeno razvedravanje tako da će noć ka nedelji biti vedra i hladna, a tamo gde ima snega na tlu, posebno u planinama Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore još može biti jakog mraza i do -15 stepeni Celzijusa. Tokom dana u nedelju vreme će biti toplije, uz maksimume od plus 4 do plus 13 stepeni Celzijusa i u oblastima gde se sneg ne otopi danas, otopiće se sutra. Vetar će biti u slabljenju.

Početkom sledeće sedmice jutra će biti hladna, uz uglavnom slab mraz ponegde, ali tokom dana će biti suvo i pretežno sunčano uz maksimalne temperature od plus 7 na istoku do oko plus 18 na zapadu zemlje. Vetar slab do umeren, južnih smerova. U drugom delu sledeće sedmice očekuje nas naoblačenje uz padavine. U pojedinim predelima očekuje nas kiša, dok je vlažan, težak, sneg moguć preko visine od 800 do 900 metara nadmorske visine , tako da se u oblastima preko 900 metara nadmorske visine očekuje održavanje ili povećanje snežnog krivača.

Vetar će u drugom delu sedmice okrenuti na severni smer uz zahlađenje tako da će se oko sledećeg petka maksimumi kretati od oko plus 3 do plus 7 stepeni Celzijusa, u predelima preko 900 metara nadmorske visine oko 0 stepeni Celzijusa.

Foto: Tanjug/AP

Oko 30. novembra se računa na stabiizaciju vremena te bi početak decembra najverovatnije doneo dosta mirno i prohladno vreme uz jutarnje mrazeve i dnevne maksimalne temperature od plus 4 do plus 10 stepeni Celzijusa. Novo, jače, zahlađenje bi se moglo desititi negde posle 06.decembra , ali to su tek prvi signali i veliko je pitanje hoće li se održati.

Narednih dana se vraćamo i tipičan jesenji režim vremena, a snežna granice će biti negde na oko 800-850 metara nadmorske visine.

