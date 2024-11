ZLOSTAVLJAČIMA 32.000 MERA: Ministarka Macura u podkastu "Novosti" o porodičnom nasilju i izmenama KZ (VIDEO)

SAMO prošle godine izrečeno je čak 32.000 hitnih mera prema Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici. Takođe, prema nezvaničnim izveštajima, u poslednjih 10 godina ubijeno je oko 400 žena, od kojih je samo tri odsto prethodno prijavilo da ih zlostavlja muž, partner ili član domaćinstva.

Nikola Skenderija

O ovim i drugim oblicima nasilja govoriće stručnjaci u ponedeljak, na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Stručnu konferenciju, kako je najavljeno, otvoriće predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a ministri će izneti planove i rezultate borbe protiv ove društvene anomalije.

Pred skup o nasilju, u Podkastu "Novosti", Tatjana Macura, ministarka bez portfelja zadužena za oblast rodne ravnopravnosti, sprečavanja nasilja nad ženama i ekonomskog i političkog osnaživanja žena, ukazala je da "deo našeg okruženja i dalje ne vidi ništa sporno u tome da žene budu ekonomski zavisne, ponižavane ili čak trpe fizičko nasilje".

- Danas se o nasilju, naročito porodičnom, priča daleko više nego pre, pa se stiče utisak da ga je više, ali to nije tačno. Žene govore o svojim iskustvima i to je dobro jer podstiču druge žene da nasilje prijavljuju. To je poruka koju želimo da pošaljemo, jer je pitanje da li bi ove ubijene žene bile žive da su sve prijavile zlostavljanje - kaže Macura za "Novosti".

Takođe navodi da zakon ne razlikuje pol kada su u pitanju nasilnici i žrtve, pa poziva i muškarce koji trpe ugnjetavanje da zatraže pomoć od institucija sistema. Navodi da će se naročito raditi na osnaživanju žena na selu i u manjim sredinama, kao i na obuci policije i drugih nadležnih institucija u postupanju - da se, na primer, ne bi dešavalo da u policijskoj patroli, kada žena prijavi torturu u kući, dođe rođak nasilnika da ih miri. Time, možda iz najbolje namere, on dovodi ženu u opasnost da kasnije postane žrtva, možda sa fatalnim krajem.

NASTAVNICIMA ZAŠTITA KAO ADVOKATIMA GOVOREĆI o izmenama Krivičnog zakonika koje podrazumevaju pooštravanje kazni za napad na zaposlene u zdravstvu, školstvu i socijalnoj zaštiti Tatjana Macura je rekla je da je predlog da oni dobiju poseban status, najbliži onom koji imaju advokati: - Više od 100 poslanika potpisalo je predlog za izmenu KZ, koji je ušao u skupštinsku proceduru, a predviđa pooštravanje kazni u slučajevima nasilja nad pripadnicima ovih profesija. Što se tiče samog KZ, javna rasprava koju je vodilo Ministarstvo pravde je završena i pregledaju se pristigle sugestije da bi se objedinile u jedinstven predlog, koji će ići pred poslanike. Ne znam da li će se izmene naći na dnevnom redu do kraja godine, jer nas čeka rasprava o budžetu, ali očekujem ih ubrzo - navodi Macura

Jedini oblik nasilja koji je u drastičnom porastu, primećuje, jeste digitalno nasilje, posebno preko aplikacija na društvenim mrežama, lažnih snimaka i video-zapisa, ili kroz plasiranje slika ili snimaka bez pristanka osoba koje se na njima nalaze.

- To je prostor bez kontrole i, nažalost, neuređen u većini zemalja. Vlade svuda u svetu moraju da se izbore sa ekspanzijom digitalnog nasilja, što nije lako pošto privatne kompanije nude socijalne konekcije, a zbog pravila ponašanja u "njihovoj kući" vi ne možete da reagujete kao u realnom svetu. Na platformi "Telegraf" bilo je čak primera plasiranja incestnih sadržaja i dečje pornografije, a nasilnici su na neki način zaštićeni od same aplikacije. To, ipak, neće ostati bez odgovora države - obećala je Macura.

Ministarka se osvrnula i na činjenicu da bi Ustavni sud trebalo što pre da donese odluku o podnetim inicijativama za ocenu ustavnosti pojedinih odredbi Zakona o rodnoj ravnopravnosti, koji je privremeno suspendovan, pre svega zbog kaznenih odredbi vezanih za rodno osetljiv jezik:

- On je imao odlične odredbe vezane npr. za neplaćeni kućni rad, koji posebno pogađa nezaposlene žene u seoskim sredinama, koje brinu 24 sata o deci, starima i domaćinstvu.