VREMENSKA PROGNOZA ZA PONEDELJAK: Ujutro mraz, potom umereno oblačno, do 11 stepeni

U SRBIJI ujutro mraz, na jugu i istoku Srbije ponegde i magla, a tokom dana umereno oblačno - na zapadu i jugozapadu uz više oblačnosti i ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom. U ostalom delu zemlje sa sunčanim intervalima.

Foto: N. Živanović

Vetar slab, pre podne promenljiv, posle podne istočni i jugoistočni, samo na istoku umeren povremeno i jak severozapadni.

Najniža temperatura od -5 do dva stepena, a najviša dnevna od sedam do 11 stepeni, u Timočkoj krajini do 14 stepeni.

Vreme u Beogradu

Ujutro se na širem području glavnog grada očekuju kratkotrajna magla i slab mraz. Tokom dana umereno oblačno sa sunčanim intervalima.

Očekuje se slab vetar, pre podne promenljiv, a posle podne jugoistočni.

Najniža temperatura od -1 do dva stepena, a najviša dnevna oko 10 stepeni Celzijusa.

Prognoza za narednih sedam dana

Do subote će biti promenljivo vreme sa čestim temperaturnim oscilacijama i prolaznim naoblačenjima u nižim predelima sa kišom, susnežicom i snegom, a u brdsko-planinskim predelima sa snegom uz formiranje manjeg snežnog pokrivača.

Duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar, koji će u sredu i u petak na planinama i u košavskom području dostizati i udare olujne jačine, dok se samo u sredu posle podne očekuje kratkotrajno slabljenje vetra i skretanje na severozapadni pravac.

Od nedelje se očekuje umereno oblačno i suvo vreme.

(Sputnjik)