VEČERAS STIŽE SNEG U OVE KRAJEVE: Sutra i do 10 centimetara snežnog pokrivača

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.

Foto: Novosti

- U toku noći na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije očekuju se padavine, u nižim predelima mešovite, kiša, susnežica i sneg, a u brdsko-planinskim predelima sneg.

Sutra (14.11.) oblačno i hladno, na severu suvo, a u ostalom delu zemlje sa padavinama, u nižim predelima kiša i susnežica, a u brdsko planinskim predelima sneg. Ujutru i pre podne očekuje se više padavina i to naročito na jugu i istoku Srbije gde je sneg ponegde moguć i u nižim predelima. U brdsko planinskim predelima doći će i do formiranje manjeg snežnog pokrivača visine od 5 do 10 cm. - stoji na sasjtu RHMZ.