HITAN APEL: Zbog nesreće na Železničkoj stanici u Novom Sadu potrebno pripremiti rezerve krvi

U ZAVODU za transfuziju krvi Vojvodine još ne znaju tačan broj povređenih u nesreći koja se dogodila danas na Železničkoj stanici u Novom Sadu, ali apeluju na građane da bi u ovom trenutku značilo da se davaoci krvi odazovu.

Tanjug

Kako su saopštili, trenutne rezerve krvi O i A krvne grupe su smanjene.

Krv mogu da daju sve zdrave osobe muškog i ženskog pola od 18 do 65 godina ukoliko zadovolje medicinske uslove i kriterijume nakon laboratorijskog i lekarskog pregleda, koji se obavlja u sklopu davanja krvi. Svako ko se dobro oseća i smatra da je zdrav može biti potencijalni davalac krvi, objavila je RTV.

Radno vreme Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine je svaki radni dan do 7 do 19h, i prvu subotu od 8 do 12h.

Na železničkoj stanici u Novom Sadu danas u 11.50 došlo je do pada betonske nadstrešnice stanične zgrade i u ovoj nesreći ima povređenih, saopštile su Infrastrukture železnice Srbije.