SNEG NA BALKAN STIŽE OVOG DATUMA: Meteorolog otkrio do kada ćemo uživati u plus 20 stepeni, a kada kreće drastičan pad temperature

PRETEŽNO sunčano vreme u Srbiji narednih dana pokvariće jak hladan vetar, naročito u košavskom području, nakon čega će ponovo uslediti postepeni porast temperature, a pred kraj oktobra i početkom novembra promena koja će zahvatiti Balkan doneće kišu u nižim i sneg u višim predelima.

Foto: Tanjug/Sava Radovanović/Profimedia/Ilustracija

Meteorolog Ivan Ristić je u najnovijoj vremenskoj prognozi najavio da će se od oko 28. oktobra do oko 4. novembra centar anticiklona premestiti iznad Britanije, a ciklonska aktivnost iznad Mediterana će usloviti kišu na Balkanu, na planinama preko 1.500 metara nadmorske visine – sneg.

Maksimalna dnevna temperature će biti u daljem manjem padu i kretaće se od oko 10 do 15 stepeni Celzijusa.

- Ulazimo polako sve dublje u jesen! Pred kraj meseca, oko 28. oktobra, kada dođe do premeštanja centra anticiklona iznad Velike Britanije, ima uslova da i kod nas u Srbiji bude padavina, kiše. Ciklon će biti južnije od nas, možda kod Italije, čak i kod Jonskog mora. Doći će do naoblačenja sa kišom i manjim padom temperature, na 10 do 15 stepeni Celzijusa. Sve do tada će biti između 15 i 20 stepeni – kaže Ristić.

"Neće biti velikog otopljenja, ali ni velikog zahlađenja"

Dodaje da se nastavlja anticiklonalni tip vremena sve do oko 28. oktobra, odnosno do kraja meseca i u novembar ulazimo sa malo hladnijim vremenom uz mogućnost padavina.

- U pitanju su slabije padavine. Temperature će biti i dalje u postepenom padu. Neće biti ni velikog otopljenja, niti jačeg zahlađenja. Ide sve prema kalendaru, u skladu sa prosečnim temperaturama za ovo doba godine. Prvo jače zahlađenje se očekuje krajem novembra – kaže Ivan Ristić.

Šta utiče na vreme u Srbiji

Podseća da će na vreme od oktobra do kraja februara uticati sprega azorskog i sibirskog anticiklona.

- U drugoj polovini oktobra i prvoj polovini novembra, kada uđemo u hladniji period, u pojedinim danima biće maglovito, pogotovo u kotlinama i rečnim dolinama, gde se magla može zadržati veći deo prepodneva. U drugoj polovini novembra sa jačim prodorom hladnog arktičkog vazduha biće i puno padavina, uglavnom kiše, na planinama snega. Sneg se krajem novembra očekuje i u nižim predelima južnije od Save i Dunava. Najniže temperature krajem novembra biće od -2 do 5 stepeni, a maksimalne od 3 do 8 stepeni – kaže meteorolog.

Prosečne temperature u oktobru i novembru za Beograd

Ristić ističe da se posle više meseci natprosečnih vraćamo na prosečne temperature vazduha u skladu sa kalendarom, a one za Beograd iznose ovoliko:



druga dekada oktobra - minimalna 7-10, maksimalna 16-20 stepeni

treća dekada oktobra - minimalna 5-9, maksimalna 14-18 stepeni

prva dekada novembra - minimalna 4-8, maksimalna 12-15 stepeni

druga dekada novembra - minimalna 3-6, maksimalna 9-13 stepeni

treća dekada novembra – minimalna 1-4, maksimalna 7-11 stepeni

(Blic)

