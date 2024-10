OD SUTRA SLEDI PROMENA VREMENA: Stručnjak otkriva stiže li nam Miholjsko leto u narednom periodu

NAKON današnjeg vrlo hladnog jutra, danas je otoplilo, a ovog popodneva temperatura u Beogradu iznosi 25 stepeni, lokalno u Srbiji dostiže i 26, a hladnije je samo na severu Vojvodine, u Subotici je 18 stepeni. Telegraf donosi novu prognozu u kokoj vam otkriva i dolazak miholjskog leta.

Foto: N. Živanović

Već od sutra sledi promena vremena, a svežije sa kišom i grmljavinom biće do kraja sedmice, uz temperature ispod 20 stepeni.

Povremeno se očekuju i obilnije padavine, naročito u petak.

Početkom sledeće sedmice uslediće stabilizacija vremena, pojasnio je Đorđe Đurić u svojoj prognozi.

Očekuje se suvo, uz hladna jutra i umereno tople dane, uz temperature oko 20 stepeni.

Tokom većeg dela sledeće sedmice biće pretežno sunčano, povremeno uz umerenu oblačnost.

Prema trenutnim prognozama, u periodu od 10 do 14. oktobra potrajalo bi pravo miholjsko leto, uz temperature od 23 do 27 stepeni, u Beogradu do 26 stepeni.

Sredinom oktobra temperatura bi bila u postepenom padu, ali za sada bez značajnijeg zahlađenja.

(Telegraf.rs)

BONUS VIDEO: Kineski zmaj i simbolika čeličnog prijateljstva dva naroda