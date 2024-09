PRAVOSLAVNA CRKVA U PRAGU KOMUNALNI PROBLEM: Hram u čijoj kripti su kosti 130 srpskih vojnika, čiji je ktitor bio kralj Aleksandar, smeta

GRADSKE vlasti Praga u utorak 1. oktobra očekuju da im se vrate ključevi Crkve Uspenja Presvete Bogorodice na Olšanskom groblju. U ovom hramu pod upravom pomesne Pravoslavne crkve čeških zemalja i Slovačke neprekidno se služi Bogu od novembra 1924. godine, a u kripti crkve nalaze se kosti 130 srpskih junaka pomrlih u logorima Austrougarske od 1914 do 1918. U maloj "Crkvi Uspenja" je i relikvija, krvava košulja kralja Aleksandra, pokrovitelja pravoslavlja u Češkoj, koju je nosio tokom atentata u Marselju. Njegovo zvono, darovano 1924, do utorka će pozivati na molitvu.

FOTO: Novosti

Od sutra gradske vlasti nameravaju da "renoviraju" crkvu i to bez roka početka i završetka radova i sa jasnom namerom da posle toga ne dozvole Božju službu - upravo to piše u dopisu gradskih otaca Crkvenim opštinama Sveti knez Lazar i Olšanskoj, upućenog na ruke sveštenicima Srđanu Jablanoviću i ocu Romanu koji službuju u svetinji. Papir potpisuje inženjer Miroslav Vacek, v. d. službe koja se stara o svetinjama u prestonom gradu Češke.

Crkva Uspenja Presvete Bogorodice u Pragu bila je pod jurisdikcijom Srpske pravoslavne crkve do 1947. godine. Prethodno Pravoslavna crkva čeških zemalja i Slovačke rođena je 1921. nakon Prvog svetskog rata, a prvi mitropolit Gorazd došao je iz fruškogorskih manastira, gde se Čeh ranije zamonašio. Mihajlo Pupin je časnog vladiku Gorazda ispratio u njegovu domovinu darivavši ga vladičanskim žezlom.

- Agonija traje više od dve godine, kada nam je prvi put saopšteno da smo "komunalni problem Praga" - govori protojerej Srđan Jablanović za "Novosti", precizirajući da je od januara 2022. ova Pravoslavna crkva postala "problem". - Ima to veze sa ratom u Ukrajini. Pre malo više od mesec dana je, na primer, na zatvorenoj sednici Odbora za bezbednost češkog Senata, Pravoslavna crkva okrakterisana kao bezbednosni problem Češke države. Nismo nikom pretnja. Tačno je da se na našim službama odnedavno okuplja najveći broj izbeglih Ukrajinaca koji ne žele da se "mole" u novoproglašenim crkvama Zelenskog. Ali, oni se samo mole Bogu...

FOTO: Novosti

U Crkvi Uspenja Presvete Bogorodice vikendom i praznicima dolazi do 1.000 ljudi. Česi, Rusi, Srbi, Makedonci, Bugari, Gruzini... Dve službe se obavaljaju. Neretko se okupi više vernika nego u crkvama rimokatolika i protestanata u centru Praga. Od pre godinu dana iz Mitropolije su udovoljili gradskim vlastima da ne služe svaki dan, pa se liturgija ponedeljkom, utorkom i sredom obavlja u kapelici koja može da primi do 15 ljudi.

- Stvarno nismo problem grada niti "ugrožavamo komunalni red", ili ne daj Bože freske, pa mi tu služimo do 1924. - nastavlja sagovornik. - Molili smo da nam dozvole da nastavimo službu, tokom renoviranja kako je to ovde uobičajeno. Tražili smo da nam odobre službu barem subotim i nedeljom kad nema majstora. Ni to.

Vladika Gorazd krio padobrance U PRAVOSLAVNOJ crkvi u centru Praga godine 1942. krili su se atentatori na Rajharda Hajdriha, prvog Hitlerovog saradnika iz maja 1942. i Česi uvek pominju ovaj događaj kada hoće da "referišu" na svoj istorijski antifašizam. Češke padobrance atentatore je krio vladika Srpske pravoslavne crkve Gorazd koji je posle i preuzeo svu odgovornost i streljan je sa sveštenicima u jesen te godine.

- Neću da govorim o istoriji, nego o potrebi pravoslavnih ljudi da im se omogući da se mole Bogu. Samo je u tome stvar - kaže Jablanović.

Iako protojerej neće o "politici", slaže se sa konstatacijom da politika opet "pobeđuje Boga". Jablanović veli da zna da je u Beogradu prošle godine Pragu vraćena renovirana zgrada Češkog doma, kao i da je Srbija Česima vratila sve njihove zgrade koje su izgradili pre Drugog rata obezbedivši i novac za restauraciju.

- Gradski inženjer sa prezimenom Červeni koji je bio na dužnosti do 31. jula ove godine nekako nam je i davao produženje dozvola za službu, a onda je došao v. d. - govori dalje Jablanović - Takođe, arhiepiskop praški i čeških zemalja Mihajlo, preko savetnika Tomaša Jarolina, nekadašnjeg političara, donedavno je uspevao da hram na Olšanima ostavi "iznad vode". I ambasador Srbije u Pragu Berislav Vekić je činio šta može, a sada se nadamo samo u lične veze našeg predsednika Vučića i njihovog bivšeg predsednika Zemana.

- Verujte, od kada je ova nesreća u Ukrajini, po čitav dan dolaze izbegli ljudi iz te zemlje sa svojim strašnim sudbinama da potraže utehu i reči ohrabrenja. Pomažemo koliko možemo. U petak je sa nama bio i najpoznatiji češki sportista ikad, hokejaš Jaromir Jagar, koji je kršten na Olšanima. Pa ljudi, mi ovde imamo oko 150 krštenja godišnje, tu su venčanja, opela.