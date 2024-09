OLUJNI UDARI VETRA, KIŠA, PLJUSKOVI: Temperatura pada za 15 stepeni, oglasio se RHMZ zbog promene vremena

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je da će danas doći do postepene promene vremena.

Foto Tanjug

Najava je objavljena u 18 časova i 15 minuta i na snazi je do 30. septembra u isto vreme.

- Naoblačenje sa kišom, padom temperature i umerenim i jakim severozapadnim vetrom koje je zahvatilo sever Srbije, u večernjim satima proširiće se i na zapadnu i centralnu Srbiju, uslovljavajući i lokalnu pojavu pljuskova s grmljavinom, dok se na jugu i istoku zemlje padavine očekuju tek tokom noći ka nedelji - navodi se na sajtu RHMZ-a.

Intenzivnije padavine se očekuju na severu i zapadu zemlje, lokalno od 20 do 40 mm.

U nedelju hladno i vetrovito sa kišom

Kako je objavljeno, sutra nas očekuje oblačno, vetrovito i hladno vreme, mestimično s kišom uz umeren i jak severozapadni vetar, koji će na istoku Srbije imati i olujne udare.

- Dnevna temperatura biće u padu za 10 do 15 stepeni u odnosu na danas i u većini mesta biće u intervalu od 12 do 16 °C, na istoku ponegde i do 19 °C. Posle podne i uveče postepeni prestanak padavina, prvo na severozapadu - stoji u najavi RHMZ.

U prvoj polovini sledeće sedmice jutra hladna, tokom dana pretežno sunčano i postepeno toplije - objavljeno je na sajtu.