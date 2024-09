MILLENNIUM RESORTS – PARTNER U JAČANJU SRPSKO-AMERIČKOG PARTNERSTVA: Ulaganjem u Vranjsku Banju gradimo most saradnje sa SAD

VRANjSKA Banja Resort najveći je projekat na Balkanu kompanije Marriott International i najveća investicija u turizam Millennium Resorts-a.

Izgradnja prestižnog hotelskog kompleksa kod Vranja naš je doprinos uspešnoj srpsko-američkoj privrednoj saradnji.

Ovo je, učestvujući na Konferenciji povodom obeležavanja Dana Amerike u Srbiji, rekao Jovan Mladenović, predstavnik kompanije Millennium Resorts. On je u Domu Narodne skupštine učestvovao na poslovnom panelu posvećenom biznisu, investicijama i strateškoj saradnji između Srbije i SAD.

Mladenović je predstavio projekat Vranjska Banja i naglasio da je kompanija Marriott International najveći američki brend u hotelskoj industriji.

- Ponosni smo na investicije u Vranjskoj Banji i saradnjom sa lancem Marriott. Dolazak takvog brenda garantuje ne samo vrhunsku uslugu i razvoj lokalne turističke ponude, već Srbiju pozicionira kao destinaciju u mnogo širim, pa i globalnim razmerama - naveo je Mladenović.

On je rekao da je Kompanija Millennium Resorts prepoznala potencijal Vranjske Banje i odlučila da investira u ovaj deo Srbije. U više faza do 2026. godine biće izgrađeni Hotel Westin 4*, Medicinski centar Sofka, Hotel Kralj Petar I by Autograph Collection 5*, spa apartmani i bungalovi, a vrednost ukupne investicije biće oko 90 miliona evra.

- Vranjska Banja vrlo brzo će zaseniti mnoga poznata odmarališta i lečilišta u Evropi. Srbija će dobiti renomirani banjsko-hotelsko-medicinski centar koji će na najbolji način iskoristiti njene raspoložive prirodne resurse, a lokalna zajednica i ceo jug Srbije novu i održivu razvojnu šansu - rekao je Mladenović na panelu u kome su učestvovali državni sekretar Ministarstva privrede Vladimir Arsenović, Mihailo Subotić iz kompanije Street Gays Hospitality i Sali Majers, iz ekonomskog odeljenja Ambasade SAD u Beogradu.

Millennium Resorts započeo je investicije u Vranjsku Banju 2019. godine.