NAREDNI DANI DONOSE VISOKE TEMPERATURE: Od vikenda sledi drastična promena, ovo vam se neće dopasti

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) upravo je objavio je najnoviju prognozu po kojoj nas narednih dana čeka pravo letnje vreme! Tačnije, od četvrtka do subote u Srbiji će vladati letnje temperature, sa najvišom od 33 stepena u petak, a već u subotu stiže drastična i nagla promena vremena.

Što se trenutne situacije tiče, kako se navodi u najnovijoj meteorološkoj najavi RHMZ izdatoj u 10 časova, danas se na severozapadu Bačke u naredna dva sata zadržava kiša, dok će na jugu Srbije padavine biti lokalna i retka pojava. U ostalim delovima zemlje biće suvo.

U petak čak 33 stepena!

Kako navode u vremenskoj prognozi na sajtu RHMZ, od četvrtka do subote Srbiju očekuju letnje temperature, koje će se kretati od 28 do čak 33 stepena Celzijusovih, sa najtoplijim danom u petak. Međutim, već u subotu stiže drastična promena vremena.

Temperature po danima do subote:

- u četvrtak od 28 do 31

- u petak od 30 do 33

- u subotu od 24 na severozapadu Bačke do 32 u centralnoj i južnoj Srbiji FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

U subotu pljuskovi, negde i do 40 mm za 12 sati!

Naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom najpre će u subotu, 28. septembra, ujutro i pre podne zahvatiti Bačku, a posle podne i uveče će se proširiti na ostatak Vojvodine i zapadne Srbije.

Pašće i ogromna količina kiše za kratko vreme. Naime, kako se navodi u upozorenju RHMZ, mestimično se očekuje od 20 do 40 mm padavina za 12 sati.

Kiša i pljuskovi očekuju se i na području Beograda u subotu krajem dana i tokom noći.

A u nedelju smrzavanje - temperatura pada za 10 do 15 stepeni!

U nedelju, 29. sepbembra, u celoj Srbiji biće pretežno oblačno, osetno hladnije i vetrovito, mestimično s kišom, upozorava RHMZ.

"Temperatura će biti u padu za 10 do 15 stepeni i počeće da duva jak severni i severozapadni vetar. Hladno i vetrovito zadržaće se i u ponedeljak, 30. septembra, ali uz prestanak padavina i razvedravanje", navodi RHMZ.

Da li će biti Miholjskog leta

Temperature će početi da rastu od utorka, uz sunčano vreme.

- Kroz „bečka vrata“ će ponovo proći hladniji vazduh krajem meseca, poslednjeg vikenda u septembru. Početkom oktobra će biti svežije sa maksimalnom dnevnom temperaturom vazduha od oko 20 stepeni. Jutra će biti prohladna, dok će vazdušni pritisak biti u postepenom porastu tako da će doći do nove stabilizacije vremena. U toku prve dekade oktobra, sve do Miholjdana, očekuje se ponovo manji porast temperatura uz stabilno vreme. Imaćemo kraće miholjsko leto sa maksimalnim temperaturama od oko 25 stepeni – rekao je ranije meteorolog Ivan Ristić.

Prosečne temperature vazduha za oktobar

Podsetimo, prosečne temperature vazduha u oktobru za Beograd su:

za prvu dekadu minimalne od 9 do 12, maksimalne od 19 do 22 stepeni

za drugu dekadu najniža prosečna temperatura je od 9 do 12, najviša od 16 do 20 stepeni

za treću dekadu minimalna je od 5 do 9 stepeni, maksimalna od 14 do 18 stepeni

