OVOG DATUMA POLARNI VRTLOG SPUŠTA TEMPERATURU ZA 10 STEPENI: Meteorolog otkriva kakvo nas vreme očekuje do kraja oktobra

IAKO se do sredine septembra činilo da će niz od 14 rekordno toplih meseci biti nastavljen, promena cirkulacije u atmosferi donela je osveženje koje se, prema najavi meteorologa, očekuje ponovo – krajem meseca.

Novi prodor hladnog arktičkog vazduha

Meteorolog Ivan Ristić kaže da polarni vrtlog ponovo stiže u Evropu i u sklopu njega će doći do novog prodora hladnog arktičkog vazduha. Zahlađenje će zahvatiti zapadnu i severozapadnu Evropu u toku sledeće nedelje.

- Istovremeno se očekuje i formiranje dubokog ciklona koji će u tim delovima Evrope doneti puno kiše i jake vetrove. U Srbiji je ovog vikenda usledila stabilizacija vremena uz puno sunca i imali smo relativno toplo i prijatno vreme. Temperatura vazduha dostiže od 23 do 27 stepeni Celzijusa, ali će se sredinom sledeće nedelje, usled približavanja ciklona iz zapadne Evrope, povećati oblačnost i kod nas – kaže Ivan Ristić.

Odakle nam stiže zahlađenje i da li će biti miholjskog leta?

Očekuje da ponegde bude kiše, ali da se ipak zadrži relativno toplo vreme, dok pravo zahlađenje stiže sledećeg vikenda, 28. i 29. septembra.

- Kroz „bečka vrata“ će ponovo proći hladniji vazduh krajem meseca, poslednjeg vikenda u septembru. Početkom oktobra će biti svežije sa maksimalnom dnevnom temperaturom vazduha od oko 20 stepeni. Jutra će biti prohladna, dok će vazdušni pritisak biti u postepenom porastu, tako da će doći do nove stabilizacije vremena. U toku prve dekade oktobra, sve do Miholjdana, očekuje se ponovo manji porast temperatura uz stabilno vreme. Imaćemo kraće miholjsko leto sa maksimalnim temperaturama od oko 25 stepeni – kaže Ristić.

Sve podseća na nekadašnji uvod u pravu zimu

Nakon prvog zahlađenja krajem septembra i početkom oktobra, od sredine oktobra, poručuje Ristić, stiže osetniji pad temperature vazduha uz novi prodor hladnog arktičkog vazduha.

- Kod nas će na vreme uticati azorski i sibirski anticiklon, ali i polarni vrtlog. Definitivno afrički anticiklon i islandski ciklon idu na pauzu, a usled promene cirkulacije imaćemo vremenske prilike koje sve više podsećaju na nekadašnji uvod u pravu zimu - poručuje Ristić.

Prosečne temperature vazduha za oktobar

Podsetimo, prosečne temperature vazduha u oktobru za Beograd su:

- za prvu dekadu minimalne od 9 do 12, maksimalne od 19 do 22 stepena

- za drugu dekadu najniža prosečna temperatura je od 9 do 12, najviša od 16 do 20 stepeni

- za treću dekadu minimalna je od 5 do 9 stepeni, maksimalna od 14 do 18 stepeni.

