DIREKTOR RHMZ SAOPŠTIO: Evo kada vrh vodenog talasa stiže u Srbiju

POVODOM aktuelne meteorološke i hidrološke situacije, danas je održana sednica Vlade, zajedno sa vanrednom sednicom Republičkog štaba za vanredne situacije na kojoj je učestvovao i direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) Jugoslav Nikolić, diplomirani meteorolog, kao član Štaba, gde je rečeno da se očekuje da vrh vodenog talasa Dunava stigne kod Bezdana 25/26. septembra, a kod Novog Sada 27/28. septembra.

Foto: Tanjug/ AP

On ističe da su stručne službe Republičkog hidrometeorološkog zavoda sa posebnom pažnjom pratile i prate meteorološku i hidrološku situaciju u srednjoj Evropi i kod nas, koja je posledica uticaja ciklona, u medijima nazvanog Boris, i s tim u vezi redovno obaveštavaju nadležne organe i javnost.

Na ekstremnost pomenutog ciklona ključno su uticale rekordno visoke temperature Sredozemnog i Crnog mora, kao i neuobičajena putanja i prostorno velike razmere samog ciklona koji je, delimično stacioniran, uslovljavao obilne padavine tokom četiri dana (od 12. do 16. septembra) nad ugroženim područjem srednje Evrope: od Austrije, Češke, Južne Poljske, Slovačke, Mađarske, do istočne Rumunije.

-U većini mesta palo je između 150 i 300 mm kiše. Ove padavine usloviće, narednih dana, veći porast vodostaja na Dunavu, bez obzira na dalje povoljne meteorološke prognoze kada su u pitanju ekstremne padavine do kraja meseca, navodi Nikolić.

Granice redovne odbrane od poplava su već dostignute na potezu Bezdan – Novi sad, a vrh talasa očekuje se kod Bezdana 25/26. septembra, a kod Novog Sada 27/28. septembra pri vodostajima ispod granice vanredne odbrane od poplava, dodaje on.

Svi subjekti sistema odbrane od poplava, zajedno sa RHMZ, prate kontinuirano situaciju i preduzimaju sve mere kako bi se izbegle potencijalno štetne posledice.

U ovoj situaciji RHMZ će obezbediti i vanredna merenja proticaja na profilima Bezdan, Novi Sad i Smederevo.

-Izvršili smo i analizu vezanu za topljenje snega. Usled porasta temperature u srednjoj Evropi, u narednih sedam do 10 dana intenzivno će se topiti snežni pokrivač na Alpima. Topljenje snega neće uticati na dodatno povećavanje vodostaja Dunava, ali će produžiti period trajanja velikih voda, koji se u našoj zemlji očekuje do kraja septembra. To opet dodatno nameće potrebu povećane budnosti svih subjekata odbrane od poplava. U prvoj dekadi oktobra očekuje se postepeno blago opadanje vodostaja na Dunavu, naveo je Nikolić.

Prema sezonskim izgledima vremena u oktobru se očekuje toplije i prosečno kišno vreme.

Srednja temperatura vazduha se prognozira u intervalu od 11 do 14 stepeni, što je za jedan stepen iznad višegodišnjeg proseka.

U oktobru se padavine očekuju u intervalu od 40 do 70 mm, a na planinama do 80 mm.

(Tanjug)

