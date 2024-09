PAO PLAFON U ŠKOLI U LESKOVCU: Svi detalji nezgode u kojoj su povređene dve devojčice

PRILIKOM pada dela plafona na drugom spratu leskovačke Gimnazije, koju koristi i Ekonomska škola „Đuka Dinić“ jer nema svoju zgradu, lakše su povređene dve učenice.

foto: I.Mitić

Njima je pomoć ukazana u leskovačkoj Opštoj bolnici, a potom su upućene u niški Klinički centar kako bi ih pregledao dečiji neurolog.

- Devojčice su pregledane od strane našeg dežurnog neurologa, ali su zbog predostrožnosti upućene u Niš, jer je naš dečiji neurolog na godišnjem odmoru, a praksa zahteva pregled od strane tog specijaliste. Urađena je kompletna dijagnostika. Na snimcima nema uočljivih povreda – kazao je dr Nebojša Dimitrijević, direktor leskovačke Opšte bolnice.

Iz Kliničkog centra u Nišu je saopšteno da su dve devojčice dovezene u njihov Urgentni centar, u pratnji medicinske ekipe iz Leskovca. One su primljene svesne, komunikativne, orijentisane i bez vidljivih povreda. Po protokolu su prošle neophodnu dijagnostiku i preglede, a potom su otpuštene, jer nije bilo potrebe za hospitalizacijom.

foto: I.Mitić

Deo plafona učionice srušio se tokom odmora, između trećeg i četvrtog časa, pred čas matematike, a povređene učenice, stare 14 godina, su tek pošle u prvi razred Ekonomske škole „Đuka Dinić“.

- Ništa nije ukazivalo na to da može ovako nešto da se desi. Pretpostavljam da je popustila hidroizolacija iznad učionice i da je to razlog što je došlo do pada dela plafona. Najvažnije je da su obe devojčice dobro. Pomoć im je odmah ukazala profesorka biologije, jer su bile uplašene. Na njima nije bilo vidljivih povreda, ali smo svakako, radi prevencije, odmah pozvali Hitnu pomoć. O svemu smo obavestili, roditelje, Školsku upravu kao i policiju – kazala je Biljana Đorđević, direktorka leskovačke Ekonomske škole.

U ovoj školi kažu da je reč o učionici iznad koje je terasa, zbog čega i pretpostavljaju da je uzrok ovog incidenta loša hidroizolacija. Ona je najverovatnije popustila usled obilne kiše koja je u Leskovcu neprestano padala duže od 48 časova.

Hidroizolacija na terasi, kako saznajemo, nije obnavljana u dužem vremenskom periodu, a navodno je pao manji deo plafona, čija površina nije veća od jedne do dve školske klupe. Ta učionica, kao i učionica pored nje su odmah zatvorene, a o svemu je obaveštena i policija. Njeni pripadnici su izašli na lice mesta i obavili neophodne istražne radnje, dok je o slučaju obavešteno i leskovačko Osnovno javno tužilaštvo.

DRUGA ŠKOLA – NOVA PRAVILA

Iako je u vreme našeg boravka u školi policija obavila svoj deo posla i da, kako nam je rečeno, nema smetnji da fotografišemo lice mesta, što su pre nas učinili pojedini mediji, to nam nije omogućeno, jer je u međuvremenu ingerencije nad zgradom preuzela direktorka Gimnazije Dragana Cvetanović. Pomoćni radnik Gimnazije nam je kazao da je direktorka na sastanku, a da je komunikacija sa njom moguća isključivo putem elektronske pošte.