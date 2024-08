STIGLA DETALJNA PROGNOZA ZA SEPTEMBAR: Otvaraju se "bečka vrata", evo šta to znači (FOTO)

POD uticajem vrelog vazduha iz Afrike Srbija je od juna u režimu toplotnih talasa i visokih tropskih temperatura koje su dizale živu u termometru i preko 40 stepeni Celzijusa. Čak i početkom septembra, kada po meteorološkim kriterijumima počinje jesen, biće jako toplo za to doba godine.

FOTO TANJUG/ STRAHINJA AĆIMOVIĆ/ Pixabay

Kako kaže meteorolog Ivan Ristić, prema dugoročnoj vremenskoj prognozi drastičniji pad temperatura ne treba očekivati pre septembra.

- Temperature će sada, krajem avgusta, padati svakih nekoliko dana, ali pomalo. Završili smo sa toplotnim talasom i do sledećeg leta neće biti tako visokih temperatura. Cirkulacija nad Evropom se već menja i stiže nam visinski ciklon. Imaćemo sada dosta oblaka, biće i pljuskova sa nešto nižim temperaturama. Dok traju oblačnosti, maksimalne temperature vazduha će biti do 30 stepeni Celzijusa. Iako će biti malo niže temperature i dalje će biti sparno vreme, i sa takvim vremenom ulazimo i u septembar – kaže Ivan Ristić.

Kada konačno stiže pravo osveženje

Do kraja avgusta i početkom septembra temperatura vazduha prelaziće 30 stepeni Celzijusa, a zatim će osvežiti.

- Već 3. ili 4. septembra se može očekivati svežije vreme i maksimalna dnevna temperatura oko 30 stepeni. Pravo osveženje nam stiže tek oko 7. ili 8. septembra kada se očekuje da temperature budu niže od 30 stepeni Celzijusa. Međutim, prema dugoročnim prognozama ne vidim za sada kraj vrućinama, jer to neće biti drastičan pad temperature da bi mogao da kažem da nas očekuje pravo zahlađenje – kaže Ristić.

Foto: D. Milovanović

Druge sedmice septembra otvaraju se "bečka vrata"

Kraj leta se, prema njegovim vremenskim prognozama, još uvek ne nazire i krajem avgusta i početkom septembra biće između 32 i 36 stepeni, za nijansu svežije, ali će biti još uvek pretoplo za ovo doba godine.

- Svi modeli ukazuju na to da će temperature da padnu ispod 30 stepeni nakon prve sedmice septembra, jer će doći severozapadni vetar i prodor svežeg vazduha kroz tzv. "bečka vrata". Maksimalne dnevne temperature bi trebalo da budu od 25 do 30 stepeni Celzijusa. To su standardne letnje temperature, a njih nismo ni imali ove godine uopšte. Pratile su nas suptropske temperature, non–stop su bili tropski dani – objašnjava Ristić.

Natprosečne temperature i u septembru

U prvoj sedmici sledećeg meseca uz zahlađenje očekuje se da bude i malo kiše, međutim, ceo mesec će biti sušniji i tek u septembru ćemo imati letnje temperature.

Ristić kaže da bi prema prosečnim vrednostima temperature vazduha za septembar trebale da budu :

u prvoj dekadi od 23 do 27 stepeni

u drugoj dekadi od 22 do 25 stepeni

u trećoj dekadi od 21 do 24 stepeni

Na osnovu toga je jasno da će temperature u septembru 2024. godini biti iznad proseka.

Spajanje leta sa miholjskim letom

-Tek kada padnemo na 30 stepeni imaćemo leto, a to će se desiti u septembru. Biće mnogo prijatnije. Dugoročni modeli pokazuju da se nastavlja trend postepenog manjeg pada, ali uglavnom će biti i dalje letnje temperature tokom septembra. Može da dođe do spajanja sa miholjskim letom. Temperature bi pale maksimalno do 25 stepeni, a kiša i pljuskovi, ako ih bude, biće kratkotrajni. Očekujem dosta sušni period - pojašnjava Ristić.

Prema njegovoj prognozi, istim tempom ćemo ući u oktobar, te se očekuje niz rekordno toplih meseci!

- Istim tempom ćemo ući u oktobar. Moguće da se ovakav trend temperatura nastavi i dalje, što bi značilo nastavak rekordno toplih meseci. Za sada je tako, pratimo i obaveštavamo o svim promena – zaključuje Ristić.

(Blic)