VULIN O ZABRANI RUSKE PRAVOSLAVNE CRKVE U UKRAJINI: Da su u Ukrajini zabranili Sataniste i Rusku crkvu

POTPREDSEDNIK Vlade Srbije Aleksandar Vulin oglasio se povodom zabrane ruske pravoslavne crkve u Ukrajini.

- Ko zabranjuje ruske pisce i ruski jezik on će zabraniti i rusku crkvu. Majdan je ruskim građanima Ukrajine zabranio da biraju vlast na zemlji, a Rada im je zabranila da biraju svoj put do Boga .Kome je Stefan Bandera heroj njemu je Ruska pravoslavna crkva neprijatelj. Ako je u Ukrajini zabranjena Ruska pravoslavna crkva, jer se Bogu moli sa Rusima van granica Rusije, samo je pitanje vremena i zgodne prilike ko će prvi krenuti za ukrajinskim primerom i zabraniti Srpsku pravoslavnu crkvu koja okuplja sve Srbe van Srbije. Da su u Ukrajini zabranili Sataniste i Rusku pravoslavnu crkvu čitav Zapad bi pitao, a zašto Sataniste? - poručio je potpredsednik Vlade Srbije Aleksandar Vulin reagujući to što je Vrhovna rada Ukrajine usvojila Zakon o zabrani Ruske pravoslavne crkve.

