UZ KASKO I KASKO SUDAR POLISU ŠTETA JE NAŠA BRIGA

Milorad Radić, direktor Direkcije za naknadu šteta Kompanije„Dunav osiguranje“ o cenovno najpovoljnijoj osiguravajućoj zaštiti vozila u slučaju saobraćajne nezgode.

U jeku sezone putovanja ka odredištima koja ste zacrtali na mapi svog idealnog letnjeg odmora, pred polazak sopstvenim vozilom u turistički pohod dug više stotina kilometara, neophodno je da proverite tehničku ispravnost svog četvorotočkaša. To će vas poštedeti nepotrebnog stresa i briga onda kada su vam najmanje potrebni. Pored toga, kod sebe morate imati važeću polisu obaveznog osiguranja od auto-odgovornosti, a da biste na putu bili potpuno zaštićeni, i to ne samo tokom vožnje već i dok se vaše vozilo nalazi na parkingu gde može doći do krađe ili oštećenja za koje se ne zna krivac, ili u slučaju da sopstvenim propustom oštetite svoj automobil, poželjno je da pribavite i polisu kasko osiguranja, najbolje sa pokrićem od svih rizika.

‒ Važno je znati da se polisom obaveznog osiguranja od auto-odgovornosti pokriva šteta koju pričinimo trećim licima, dakle šteta koju svojim vozilom prouzrokujemo drugima. Za pokriće štete na sopstvenom vozilu, neophodna nam je polisa kasko osiguranja, koja osim rizika od saobraćajne nezgode pokriva i brojne druge rizike poput rizika od požara, poplave, udara groma, obesti trećih lica ‒ pojašnjava Milorad Radić, direktor Direkcije za naknadu šteta u Kompaniji „Dunav osiguranje“.

Imajući u vidu potrebu vlasnika vozila da po povoljnoj ceni pribave polisu kojom će u slučaju saobraćajne nezgode, koju su sami izazvali, pokriti štetu na svom automobilu, Kompanija „Dunav osiguranje“, kreirala je uslugu „Kasko sudar“.

‒ Uz kasko sudar polisu imate pravo na naknadu štete na sopstvenom vozilu, nastale u saobraćajnoj nezgodi koju ste sami skrivili ili je za nju odgovoran vozač koji je u tom trenutku upravljao vašim vozilom ‒ ističe Radić i dodaje da je preduslov da je šteta nastala kao posledica saobraćajne nezgode na javnom putu ili je započeta na javnom putu, da su u nezgodi učestvovala najmanje dva vozila i da je tom prilikom došlo do oštećenja ili uništenja osiguranog vozila. ‒ Kasko sudar osiguranje je cenovno najpovoljnija usluga sa premijom već od oko 30 evra, a može se zaključiti za putničko vozilo standardne namene, uključujući i sastavne delove vozila bilo da je reč o opremi ugrađenoj od strane proizvođača ili onoj koju je vlasnik naknadno ugradio pre početka osiguranja. Osiguranik ili korisnik osiguranog vozila dužan je da odmah nakon udesa pozove policiju i da na mestu nezgode ostane do završetka uviđaja. Pravo na naknadu štete utvrđuje se na osnovu zapisnika, izveštaja ili službene beleške policije.

Ako je u saobraćajnom udesu nastala minimalna šteta, po polisi kasko osiguranja, i ukoliko štetu nadoknađujete po polisi obaveznog osiguranja trećeg lica, ne morate zvati policiju. Umesto toga, dovoljno je da popunite evropski izveštaj o šteti, da razmenite dokumenta i fotografišete vozila i mesto nezgode. Ipak, ako niste sigurni koliki je obim štete, bolje je da ostanete na mestu nezgode do dolaska policije i završetka uviđaja. Ukoliko štetu nadoknađujete po polisi kasko sudar obavezni ste da pozovete policiju, budući da je za naknadu štete po ovoj polisi neophodno sačinjavanje zvaničnog izveštaja nadležnog organa

‒ Kompaniji „Dunav osiguranje“ šteta se možete prijaviti na više načina. Osiguranici se mogu javiti našim centrima za naknadu štete ili poslovnicama širom Srbije, a mogu i besplatno pozvati Kontakt centar „Dunav osiguranja“ na broj 0800 386 286. Naše kolege će ih uputiti koje korake bi trebalo da preduzmu kako bi u najkraćem roku nadoknadili štetu ‒ kaže Radić i podseća da bi pre polaska na put trebalo da proverite da li ste poneli vozačku i saobraćajnu dozvolu, lična dokumenta, obrazac evropskog izveštaja o šteti, polisu obaveznog osiguranja od auto-odgovornosti, te da bi bilo poželjno da obezbedite i polisu kasko osiguranja ili barem kasko sudar polisu.