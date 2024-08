POTVRĐENA DVA SLUČAJA GROZNICE ZAPADNOG NILA U VOJVODINI: Oboleli stariji muškarac i žena nalaze se na bolničkom lečenju

NA teritoriji Vojvodine registrovana su dva potvrđena slučaja groznice Zapadnog Nila. Kako saopštavaju u Institutu za javno zdravlje Vojvodine, jedan pacijent je sa prebivalištem u Južnom Banatu, a drugi je zvanično prijavljen u Južnobačkom okrugu, ali je do zaražavanja došlo van Vojvodine.

Foto: Free Images Pixabay

Jedna obolela osoba je muškog pola starosti 80 godina, dok je u drugom slučaju reč o ženi starosti 72 godine. Oba potvrđena slučaja imaju pridružene komorbiditete, boluju od neurinvazivnih formi bolesti (upala mozga i moždanica) i nalaze se na bolničkom lečenju.

Groznica zapadnog Nila se na našem podneblju registruje u periodu od juna do novembra, a period od uboda komarca do pojave bolesti traje od dva do 14 dana. U najvećem broju slučajeva, od 70 do 80 odsto inficiranih osoba nema nikakvih simptoma ni znakova bolesti. Kod oko 20 procenata inficiranih javlja se blaga bolest, slična gripu, uz povišenu telesnu temperaturu, glavobolju, malaksalost, slabost, bolove u zglobovima i mišićima, koja prolazi bez posledica nakon pet do sedam dana. Mali procenat, manje od jedan odsto inficiranih osoba razvija tešku formu bolesti.