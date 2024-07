"BOG JE SA NJIMA I TO MORA DA BUDE TAKO": Poklonik Svete Gore o dešavanjima u manastiru Esfigmen - Pravoslavlje je "target" zona NATO-a (VIDEO)

U NOVOJ epizodi naše emisije "Može drugačije" svoju neverovatnu priču podelio je Marko Ličina, poklonik Svete Gore govoreći o manastiru Esfigmen, i svemu što se trenutno tamo dešava.

Foto: Novosti

Kako nam je na početku otkrio već 20 godina posećuje Svetu Goru, te tačan broj odlazaka više ni sam ne zna, ali da su u pitanju stotine.

Govoreći o manastiru Esfigmen, koji je sada u žiži javnosti kaže da sukob koji postoji između pomenutog manastira i carigradskim patrijarsima traje preko 60 godina.

- I ovaj će proći, sigurno. Sukobi su prolazili više puta i Bog je sa njima i to mora da bude tako. Ova kriza je deo vremena u kome živimo - kazao je on.

Dodaje da je napad na pravoslavlje i "target" zona NATO pakta te da dešavanja u Rusiji nisu slučajna.

- Sve je to jako vezano za Esfigmen jer on spada među najstarije manastire Svete gore... Koliko je bio silan govori i to da je njihov iguman Teoktist 1037. bio predsednik Svete gore - kazao je Ličina.

U Esfigmenu su Ziloti, i taj termin označava velike revnitelje i danas tamo ima 118 monaha i nestvarno jako brastvo, koje čuva manastir, pojasnio je naš sagovornik.

Opširnije o tome šta nam je sve otkrio u razgovoru pogledajte u videu koji sledi:

BONUS VIDEO: LAŽNI EKOLOZI PREŠLI GRANICE: Agronom plaši narod i širi paniku sumanutim lažima, N1 direktno prenosi