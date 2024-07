KARADŽIĆU SANKCIJE ZBOG RUSIJE?! Advokat prvog predsednika Republike Srpske u podkastu "Novosti" otkrio detalje iz zatvora sa ostrva Vajt

VLASTI engleskog zatvora na ostrvu Vajt, gde doživotnu kaznu izdržava prvi predsednik Republike Srpske, stavili su Radovana Karadžića (79), pod sankcije zato što, prema njihovim procenama, podržava Rusiju! Ovo je, u "Pričama iz hronike", u podkastu "Novosti" otkrio Goran Petronijević, Karadžićev advokat.

Foto Tanjug/AP

On kaže da su Englezi, kada su Karadžiću uskratili pravo finansiranja procesa oko narušenosti njegovih ljudskih prava, rekli da je on pod istim sankcijama kao Rusi jer se, u telefonskim razgovorima sa pravnim braniocima interesuje šta se dešava u svetu.

- Došli smo do jednog dopisa u kome zatvorske vlasti objašnjavaju kako ga tretiraju i navode da on toliko podržava Rusiju da pokušava da utiče na zatvorske stražare i osoblje - priča advokat Petronijević. - Kakve veze Radovan Karadžić ima sa Rusijom i sukobom u Ukrajini? Rekli su i da u telefonskim razgovorima otvoreno podržava Ruse. Ja mu pričam jer ga zanima, on tamo nema sa kim da progovori na srpskom. Osim što jednom ili dva puta nedeljno dobije "Novosti", nema pristup nijednom našem mediju. Pogažena su mu i sva verska prava. On tamo trpi stravičnu torturu.

V.DANILOV Advokat Goran Petronijević u podkastu "Priče iz hronike"

Naš sagovornik kaže da je Karadžić veoma lošeg zdravlja, da su se juče čuli i da ne zvuči najbolje. Trebalo je da ga u toku dana pregleda zatvorski lekar. Ima problema sa dijabetesom, prostatom, spondilozom vratne kičme, a adekvatne nege - nema. Na lekarski pregled čeka i po nekoliko nedelja iako mu je zdravlje ozbiljno narušeno, a u junu mu je čak i život bio ugrožen. Tada je padao u nesvest, imao je strašne stomačne probleme i bolove. Nisu mu davali lekove za prostatu, 17 dana je bio bez terapije. To je eskaliralo na način da se u telu zadržavala voda i bio je praktično pred kolapsom.

Porodica ga nije videla tri godine - PORODICA Radovana nije videla tri godine. Sem jednog pravoslavnog sveštenika koji je uspeo da dva puta dođe kod njega, niko ga živ nije video otkako je na ostrvu u zatvoru. Za njega nisu zainteresovana ni konzularna predstavništva Bosne i Hercegovine i Srbije - podseća Goran Petronijević

- Ne zna se zašto je padao u nesvest, čak je zadobio i posekotinu prilikom pada. Trebalo je sami da ga smeste na bolničko lečenje, da se utvrdi o čemu se radi. Stiče se utisak da oni žele da njegova doživotna kazna traje što kraće. To je začarani krug u kome je Radovan žrtva. Pokrenuli smo tamo i sudski postupak da se utvrdi da su narušena njegova prava - ispričao je advokat.

Petronijević kaže da se jedan tim lekara iz Republike Srpske priprema da traže dozvolu, da odu i pregledaju Karadžića, te da urade analizu njegovog zdravstvenog stanja. To bi, iako je zasad na dugom štapu, uz adekvatnu terapiju moglo da stabilizuje njegovo narušeno zdravlje.