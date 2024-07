PREDAH OD VRUĆINA, EVO DOKLE ĆE TRAJATI: Vremenska prognoza za petak, 26. jul

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

Vreme u Srbiji

Nakon svežeg jutra tokom dana pretežno sunčano i toplo uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti i najnižu temperaturu od 13 do 19, a najvišu od 29 do 31 stepen.

Vetar slab i umeren, na istoku i jak severozapadni.

Vreme u Beogradu

I u glavnom gradu pretežno sunčano uz umerenu dnevnu oblačnost. Vetar slab severozapadni.

Najniža temperatura od 16 do 18, a najviša oko 30 stepeni.

Prognoza za naredne dane

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, biće pretežno sunčano i toplo.

Najtopliji dan biće nedelja, a u južnoj i istočnoj Srbiji i ponedeljak uz maksimalne temperature od 34 do 37 stepeni.

