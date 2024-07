SLEDI NAM JOŠ PAKLENIH VRUĆINA Nova prognoza otkriva: Stiže toplotni talas, a onda preokret od ovog datuma

VRELI tropski talas koji je zahvatio Srbiju u julu obeležiće i sledeći mesec – avgust.

- Do kraja jula jedini baš vreo dan će biti nedelja, 28. juli sa maksimalnim temperaturama ponegde i do 37 stepeni, u Beogradu do 35. Ostali dani umereno topli, maksimalna temperatura do subote malo ispod zatim malo iznad 30 stepeni - piše meteorolog Ivan Ristić u novoj prognozi vremena za Srbiju.

Jutra osim nedelje i ponedeljka će biti prijatnija minimalna uglavnom ispod 20 stepeni, tako da će noći biti prijatnije.

Početkom avgusta ima uslova za kratkotrajne pljuskove kiše sa grmljavinom a od 5. avgusta počinje novi toplotni talas jača afrički anticiklon koji će zahvatiti veći deo Evrope.

- Temperature prema sredini meseca avgusta kod nas ponovo blizu 40 stepeni - upozorava Ristić.

