KIŠA STIŽE U POJEDINE DELOVE SRBIJE: Evo kakvo nas vreme očekuje danas

U SRBIJI se danas u većem delu očekuje pretežno sunčano vreme uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti i najvišu dnevnu temperaturu do 31 stepen. U pojedinim delovima, prema najavi RHMZ-a, moguća je pojava kiše.

Foto: N. Živanović

- Već danas (25.07.) u većini mesta pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj oblačnosti, a uslova za kratkotrajnu kišu ili pljusak biće tek ponegde u brdsko-planinskim predelima, na jugu i jugoistoku Srbije, uglavnom u prvom delu dana. Maksimalna temperatura od 27 do 31 °S - stoji u najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vreme u Beogradu

I u glavnom gradu pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti.

Vetar umeren severozapadni vetar, uveče u slabljenju.

Najniža temperatura od 16 do 19, a najviša oko 29 stepeni.

I u narednim danima slično

Osim toga, slične temperaturne vrednosti očekuju se i sutra (26.07.), a za vikend toplije - u subotu (27.07.) od 30 do 34 °S, a u nedelju (28.07.) od 32 do 37 °S. Nedelja će biti najtopliji dan u većini krajeva, a ponedeljak (29.07.) na jugu i istoku Srbije. Do kraja jula i početkom avgusta nastaviće se period toplog i uglavnom suvog vremena uz maksimalne temperature od 30 do 35 °S.

Visok nivo UV zračenja

Kao što se može videti na mapi, cela Srbija je danas i u naredna dva dana obeležena ili narandžastom ili crvenom bojom, koje označavaju visok i vrlo visok nivo UV zračenja.

Foto: Printskrin

