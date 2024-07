NEVREME NAPRAVILO HAOS PO SRBIJI: Grad zasuo pojedine delove zemlje, evo gde se premešta snažna oluja (VIDEO)

TOKOM popodnevnih sati jako olujno nevreme pogodilo je mnoge krajeve u Srbiji. Na najvećem udaru su se našla suvoborska i rajačka sela kod Gornjeg Milanovca.

Foto: Printskrin Instagram/192_rs

Tokom popodnevnih sati jako olujno nevreme pogodilo je mnoge krajeve u Srbiji. Na najvećem udaru su se našla suvoborska i rajačka sela kod Gornjeg Milanovca.

- Bili smo na kupanju, sunce i vrućina.. ništa nije nagoveštavalo da će nastati haos. Odjednom se smrklo, a grad veličine lešnika počeo je intenzivno da tuče oko deset minuta. Jedva smo stigli da pobegnemo u kuću, kaže Jovan Nikolić iz Koštunića.

Jako nevreme pričinilo je veliku štetu na poljoprivrednim usevima, ali i na pojedinim lokalnim putnim pravcima.

Usled klizavog kolovoza došlo je i do saobraćajne nezgode u milanovačkom selu Ugrinovci, kada je jedno teretno vozilo sletelo sa puta.

Grad je tukao i selima Pranjani, Kostunici, Brezna i Leušići.

Ništa bolja situacija nije bila ni u Lazarevcu gde su se stvorile bujice vode.

Od danas se očekuje manji pad temperature koja će biti od 30 do 34 stepena Celzijusa, mada će u većim gradovima noći i dalje biti tropske - s temperaturom iznad 20 stepeni.

RHMZ je upozorio da se i narednih dana u Srbiji očekuju pljuskovi i grmljavina lokalno uz grad, jak ili olujni vetar, i da će za te lokacije izdavati hitna upozorenja jedan do dva časa unapred.

Danas će vetar biti najpre slab do umeren istočni, a krajem dana u Vojvodini u skretanju na severni. Jutarnja temperatura od 18 do 24 stepena, a najviša dnevna od 31 do 36 stepeni.

Upaljen meteo alarm

U većem delu Srbije danas je na snazi narandžasti meteo alarm zbog grmljavine, u nekim delovim i zbog kiše, ali i visoke temperature. U Bačkoj, Banatu i Sremu na snazi je žuto upozorenje.

Narandžasti meteo alarm znači da je vreme opasno: Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe

Upozorenje RHMZ

U naredna dva sata u pojedinim delovima Beograda kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom, koji potencijalno mogu usloviti veliku količinu padavina, prvenstveno u južnim i istočnim perifernim delovima grada.

U naredna dva sata najjače nevreme sa jakim pljuskovima, grmljavinama, velikom količinom padavina, a ponegde i gradom, i dalje se očekuje na teritoriji Moravičkog okruga, Ljiga i Lazarevca sa tendencijom premeštanja preko Beograda ka jugu Banata.