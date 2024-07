TRAJNO ODUZIMANJE VOZILA VEĆ U "CRVENOM": Izradu novog Zakona o bezbednosti saobraćaja i mere protiv bahatih vozača izazvale burne polemike

NAJAVLjENE novine u Zakonu o bezbednosti saobraćaja, čija izrada je u toku, mnogo pre javne rasprave izazvale su burne polemike. U fokusu javnosti našlo se rešenje trajnog oduzimanja vozila i vozačke dozvole za najteže saobraćajne prekršaje i povratnike.

Foto Tanjug-AP

Ovo će, kažu u MUP, najverovatnije biti sankcija i za krivična dela izazivanja saobraćajne nezgode s teškim telesnim povredama ili poginulima. Zakon će doneti strože kazne i za nevezivanje pojasa, neadekvatno prevoženje dece, vožnju pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci, a biće razmotreni i dodatni lekarski i psihološki pregledi za nesavesne vozače.

Izrada novog propisa, koji se može očekivati sledeće godine, teče paralelno sa izmenama Krivičnog zakonika, kojim će takođe biti povećane kazne za teška dela protiv bezbednosti saobraćaja. Umesto dve do 12 godina zatvora, kada je u pitanju nasilnička i vožnja pod dejstvom alkohola ili opijata, Udruženje roditelja dece stradale u saobraćaju tražilo je kaznu od pet do 15 godina, dok se predsednik države založio za pet do 20, kao i za trajnu zabranu upravljanja vozilom onom ko izazove tešku povredu ili smrt deteta.

Oni koji kritikuju najavljena rešenja pozivaju se na Ustav, koji garantuje neprikosnovenost privatne svojine. Oni koji ga brane pozivaju se na druge propise, kojima je već omogućeno oduzimanje imovine, kao npr. Zakon o oduzimanju imovine stečene krivičnim delom.

- Svaka sankcija koja sadrži termin "trajna", ili gde nije propisana mogućnost njene revizije, predstavlja loše rešenje - smatra advokat Viktor Gostiljac, bivši predsednik Advokatske komore Srbije. - Izraziti sam protivnik da se građanima atakuje na ličnu imovinu koja nije pribavljena krivičnim delom, već je zakonito stečena. Dakle, kao osnov ne može poslužiti Zakon o oduzimanju imovine, jer tu nije reč o imovini proistekloj iz krivičnog dela.

Foto Arhiva Gostiljac

Gostiljac smatra da jedino povećavanje novčanih kazni i njihova dosledna primena teraju građane da poštuju norme, što se već pokazalo na primeru uvođenja obaveze vezivanja pojaseva i držanja upaljenih svetala u dnevnim uslovima.

- Nasuprot tome imamo primer prekoračenja brzine, za koje su kazne 2.500 ili 5.000 dinara. Za taj novac mnogi vozači skupljih vozila svesno će pristati da voze prebrzo. Prema tome, edukacija, jačanje saobraćajne kulture od malih nogu, strogo finansijsko kažnjavanje i eliminisanje policijske korupcije, može dovesti do smanjivanja saobraćajnih nezgoda. U suprotnom, imaćemo iste učinioce, samo u tuđim automobilima - kaže Gostiljac.

Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja tvrdi da najavljena mera nije suprotna Ustavu i kaže da najviši pravni akt prevashodno garantuje pravo na život i telesni integritet, odnosno zdravlje. Dakle, za početak je protivustavno oduzeti nekom zdravlje ili život nasilničkom vožnjom i ponavljanjem ozbiljnih prekršaja.

KAKO ĆE FUNKCIONISATI RENTAKAR Sa novim zakonskim rešenjem problem bi mogao da nastane kod rentakara. Naime, vlasnik firme ne može znati da li kola iznajmljuje bahatom vozaču ili nekom ko će takvom ustupiti auto, pa u tom delu definisanja propisa, kako kaže Damir Okanović, treba biti vrlo obazriv.

- Ustav takođe garantuje privatnu svojinu, ali ona trpi ograničenje i može biti oduzeta u kaznenom postupku - dodaje Okanović i navodi Zakon o prekršajima, po kom sud može oduzeti predmet ukoliko on predstavlja sredstvo izvršenja prekršaja. Takođe, po Zakonu o prevozu putnika iz 2006. moguće je trajno oduzimanje vozila nelegalnim taksistima. Samo u Beogradu, po tom propisu, oduzeto je 115 vozila.

Foto: Tanjug Okanović

- Predložena odredba jeste u skladu sa Ustavom i ne predstavlja drakonsku kaznu, već odgovarajuću - dodaje Okanović. - Kada kažu "oduzmite vozačke dozvole, a ne vozila", odgovaram da ne ubija dozvola već vozilo, odnosno čovek u njemu. Tačno je da on, kada mu oduzmete kola, može auto uzeti od nekog drugog, ali nije realno da neko drugi svesno pozajmi vozilo bahatom ili vozaču pod dejstvom alkohola. Dosadašnja praksa MUP pokazala je da je najveći broj privremeno oduzetih vozila uzet od onih koji već imaju zabranu vožnje ili su vozili bez dozvole!

Inače, Srbija je postavila cilj da do 2030. prepolovi broj poginulih u saobraćaju u odnosu na 2019, kada ih je bilo 534, kao i da ima nula poginule dece. Što se tiče dosadašnjeg privremenog oduzimanja vozila, prema podacima MUP, u pitanju su mahom putnički autmobili, ali ima i šest motocikala, devet bicikala, tri teretnjaka, jedan traktor i jedna zaprežna kola.