NAJVEĆI PROBLEM SA NEGATIVNIM KRVNIM GRUPAMA: Smanjen broj dobrovoljnih davalaca usled visokih temperatura

BROJ dobrovoljnih davalaca krvi smanjen je usled izuzetno visokih temperatura, izjavila je danas Ivana Rodić iz Instituta za transfuziju krvi.

Foto: V: Danilov

- Ovo je period godine kada je zaista teško obezbediti dovoljne rezerve krvi za zadovoljenje svih potreba bolnica. Rezerve su nam u ovom trenutku dvoipodnevne, još uvek stabilne, a najveći problem je sa negativnim krvnim grupama, jer svega 15 odsto naših građana je negativno - rekla je Rodić.

Kako je precizirala, od negativnih krvnih grupa posebno se izdvaja B negativna kao najređa.

- Mi smo do prošle nedelje imali relativno stabilan priliv dobrovoljnih davalaca tokom svake nedelje. On se kretao preko 1.400 jedinica krvi, a ove zaista izuzetno visoke temperature koje nismo skoro imali su učinile da prošle nedelje taj broj bude manji od 1.100. I evo od početka ove nedelje je broj smanjen - navela je ona.

Rodićeva je kazala da je od početka ove nedelje pomereno radno vreme mobilnih timova za ranije jutarnje sate i da je skraćeno do 12 sati, jer klima-uređaji ne mogu da podrže ovoliku temperaturu.

- Danas smo na tri lokacije. Od 9 do 15 časova smo u Kulturnom centru u Šapcu, takođe od 9 do 15 časova smo u Kučevu u Crvenom krstu, i od 9 do 13 u Beogradu zaposleni u GSP će dobrovoljno davati krv - navela je ona.

Istakla je da je ove godine pod sloganom "Obojimo leto u crvenu boju", jun protekao dobro u odnosu na prošlu godinu.

- Petsto građana više je dalo krv, a evo sada pratimo kako će biti u julu mesecu i nadamo se da će jul biti bolji nego prethodne godine - rekla je Rodićeva.

BONUS VIDEO: EKSKLUZIVNO: Najveća zvezda Australije za "Novosti" o pobedi nad Srbijom