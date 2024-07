BEZ OVOGA NE KREĆITE NA PUT SA BEBOM: Važni saveti pedijatra za sve roditelje - Kada prvi put smete povesti dete na more? (VIDEO)

BEBU ne bi trebalo voditi na more dok ne navrši najmanje tri meseca, savetuje pedijatar doktor Saša Milićević u podkastu "DR Novosti" i ističe da se pre ovog perioda putovanje sa bebom ne preporučuje, jer bebe kada su sasvim male uglavnom spavaju, ne umeju da sede i organizam im ne reguliše dobro telesnu temperaturu.

Foto: Shuterstock

Pedijatar Milićević ističe da bebe na moru obično bolje i mirnije spavaju i da nisu plačljive.

- Ako na primer putujete do Grčke automobilom, može se desiti da se malo duže čeka na granici, onda dete ogladni i bude nervozno. U tom slučaju nije loše da se napravi neki presek i da se negde prespava. Let avionom traje kraće, ali to ipak kada se sve sabere nije tako kratak period - navodio pedijatar.

Kada je u pitanju putna apoteka, Milićević ističe da roditelji na put ne bi trebalo da kreću bez leka protiv povišene temperature:

- Obavezno treba poneti lek protiv povišene temperature, treba poneti takođe fiziološki rastvor koji spira sekret, kapi za nos, nije loše poneti sirup protiv alergije, bez obzira na to da li je dete sklono ili nije, naročito ako je dete sklono alergijskim reakcijama. Treba poneti obavezno probiotik, naročito ako se ide u afričke zemlje, nije loše poneti i medicinski ugalj, to je jako važno. Nije loše poneti ni antibiotik, ja uvek kažem roditeljima - ponesite ga, ali ga nemojte rastvarati, nekako su roditelji mirniji kada je tu i on. Ali ne treba ga davati na svoju ruku, jako je važno da se zna - nema efekta ako se daje preventivno. Antibiotik se daje ciljano i samo kada mora - ističe pedijatar Milićević.

Doktora Milićevića pitali smo sve ono što zanima novopečene roditelje, kako bi im odmor sa bebom bio što prijatniji.

Ceo razgovor sa pedijatrom pogledajte u priloženom videu: