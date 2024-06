HIT 2024! Marsa Matrouh – Jednostavni Egipatski Maldivi

ŽELITEodmor kiji će ispuniti vaša visoka očekivanja? Imamo rešenje za vas!

Zamislite mesto gde se istorija susreće sa beskrajnom lepotom prirode, gde pustinjski pejzaži oživljavaju avanturistički duh, a kristalno čisto more poziva na potpuno opuštanje…

Ponavljamo, ne zove se Almaza Bay – pravo ime ovog raja je Marsa Matrouh!

Dobrodošli u Marsa Matrouh - oazu na egipatskom Mediteranu - koja je veoma popularna među turistima iz Italije, Češke, Slovačke, Nemačke… Zadovoljstvo nam je da smo konačno, u saradnji sa Air Serbiom, uspeli da organizujemo dva direktna leta do ove najlepše plaže na čitavom Mediteranu.

U Marsa Matrouh izabrali smo ubedljivo najprijatniji i najkvalitetniji smeštaj za vaš odmor u trajanju od 8, dana u našoj organizaciji:

Rixos Alamein 5*Lux

Ovo nije hotel - ovo je destinacija! Ekskluzivno u Wayout-u!

Zauzimajući lokaciju uz plažu duž čuvene severne obale Egipta, Rixos Alamein je hotel sa 5 zvezdica koji nudi prvoklasne spa sadržaje. Rixos Alamein Spa obuhvata razne tretmane i terapije, dopunjene teretanom i 5 bazena za odrasle i decu.

Rixos Premium Alamein 5*Lux





Ovo nije hotel - ovo je destinacija! Ekskluzivno u Wayout-u! Dvoje dece do 12 godina GRATIS SMEŠTAJ!

Rixos Premium Alamein smešten je na obali Mediterana, sa pogledom na kristalno čisto more. Ovaj neboder napravljen je za sve one koji žele da se prepuste sjaju El-Alameina. Rixos Premium Alamein je osnova za raskošna putovanja tokom cele godine.

