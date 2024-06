POKOLENJIMA ZA NEZABORAV Otkriven spomenik Milunki Savić, čije je podizanje pomogla i Kompanija „Dunav osiguranje“

Milunka Savić, heroina iz Prvog svetskog rata i dobrotvor, svetli je simbol srpske slobodarske tradicije, a učešće u izgradnji spomenika najlepši izraz društvene odgovornosti „Dunav osiguranja“

Foto: Pakt studio

Premijer Srbije Miloš Vučević prisustvovao je danas otkrivanju spomenika Milunki Savić i tom prilikom poručio da je, zahvaljujući toj srpskoj heroini, čitav svet mogao da razume koliko Srbi cene i ljube slobodu.

„Prestoni grad Beograd, postavljanjem ovog spomenika, vraća mali deo duga žrtvi i herojstvu Milunke Savić. Njen ratni podvig služiće budućim pokolenjima kao primer junaštva, požrtvovanja i ljubavi prema slobodi, prema narodu svome. Zahvaljujući Milunki Savić, čitav svet je mogao da vidi snagu rodoljublja srpske nacije, da razume koliko Srbi cene i ljube slobodu“, izjavio je Vučević.

Foto: Pakt studio

Otkrivanju spomenika prisustvovali su i ministar kulture Nikola Selaković, predsednica Gradske opštine Voždovac Ivana Tomić Ilić, predsednik Udruženja ratnih dobrovoljaca 1912–1918, njihovih potomaka i poštovalaca Nikola Filipović, predstavnici vojske, crkve, brojni građani i potomci Milunke Savić. Prisustvovali su i predsednica Nadzornog odbora „Dunav osiguranja“ Tatjana Vukić, predsednica Izvršnog odbora Kompanije Ivana Soković i član Izvršnog odbora Kompanije Milo Marković. Kompanija „Dunav osiguranje“ pomogla je podizanje spomenika Milunki Savić.

Ministar kulture Nikola Selaković rekao je da je Milunka Savić u sebi sabrala sve najbolje vrednosti našeg naroda, plemenitost, humanost, rodoljublje, hrabrost i čovekoljublje.

Foto: Pakt studio

„Milunka Savić nije ime i prezime, Milunka Savić je sistem vrednosti, to je sistem kome se ovaj narod napokon vraća. To je sistem vrednosti kome treba da težimo, to je sistem vrednosti na koji treba da se ugledamo“, poručio je Selaković.

Predsednik Udruženja ratnih dobrovoljaca 1912–1918, njihovih potomaka i poštovalaca Nikola Filipović podsetio je da je Milunka stupila 3. oktobra 1912. u Vojsku Kraljevine Srbije kao prva žena u istoriji ratovanja. Napomenuo je da je Milunka učestvovala u oslobođenju Kosova i Metohije, Skadra, kao i da je ratovala u Bici na Bregalnici 1913. godine. Filipović je zahvalio predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i premijeru Milošu Vučević na, kako je istakao, izuzetno poboljšanom statusu boraca, i jačanju položaja pripadnika Vojske Srbije, a pogotovo pripadnica Vojske, na šta bi, kako je dodao, sigurno bila ponosna i Milunka Savić.

Foto: Pakt studio

Spomenik Milunki Savić nalazi se na uglu ulica Braće Jerković i Meštrovićeve, na opštini Voždovac, u kojoj je Milunka Savić provela poslednje godine života. Autori spomenika su Zoran Ivanović i Jelena Atanasković. Učestvovanjem u njegovoj izgradnji „Dunav osiguranje“ na najlepši način iskazalo je svoj stav prema potrebi da kompanije daju svoj doprinos u stvaranju boljeg i dostajanstvenijeg životnog prostora zajednice kojoj pripadaju.

Foto: Pakt studio