PAKLENE TEMPERATURE PREKINUĆE PLJUSAK I GRMLJAVINA: RHMZ objavio koji delovi Srbije će biti na udaru nevremena

PREMA prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda danasi sutra biće pretežno sunčano, ponegde uz mogućnost pojave male do umerene oblačnosti.

Foto: Tanjug

Takođe, moguća je i izolovana pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom na severu Vojvodine i u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije.

- Maksimalne temperature do ponedeljka 08.06. - 10.06. biće od 30 do 34 °S, a zatim od utorka (11.06.) malo svežije sa najvišom temperaturom od 27 do 32 °S. Uz lokalni razvoj oblačnosti u ponedeljak i utorak se očekuje nestabilno vreme mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom, dok će u ostalim danima pojava pljuskova i grmljavina biti retka (izolovana) pojava - pojasnili su iz RHMZ-a.

Aktuelno je i hidrološko upozorenje:

- Na Dunavu vodostaji će biti u većem porastu i preći će granice redovne odbrane od poplava: kod Bezdana i Novog Sada 08. juna, kod Apatina 09. juna i kod Bogojeva i Bačke Palanke 10. juna - saopšteno je iz RHMZ-a.

