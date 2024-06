METEOROLOG TODOROVIĆ OTKRIO DUGOROČNU PROGNOZU ZA LETO: Evo šta kaže o superćelijskim olujama

Izdato je narandžasto upozorenje na grmljavinske nepogode sa pljuskovima u poslepodnevnim i večernjim časovima, za područje Rasinskog, Nišavskog, Topličkog, Pirotskog, Jablaničkog i Pčinjskog upravnog okruga kao i crveni meteoalarm za jučerašnji dan za Pomoravski, Podunavski, Braničevski, Borski i Zaječarski upravni okrug, dok se u svim ostalim upravnim okruzima predviđa narandžasti meteoalarm, stoji u saopštenju MUP-a. U glavnom gradu kiša se preksinoć u jednom trenutku pretvorila u grad.

Meteorolog Nedeljko Todorović otkrio je kakvo nas leto očekuje.

- Već u petak temeratura dostiže u većini mesta vrednost od 30 °C, a subota i nedelja biće najtopliji dani u narednom periodu. Verovatno će biti između 30 °C i 34 °C. Uz napomenu da će od ponedeljka, 10. juna, eventualno utorka 11. opet doći do promene vremena u smislu i osveženja, naoblačenja, kiše, pljuskova, grmljavina i normalno ponegde nepogoda sa obilnim pljuskovima - započeo je Todorović.

Govorio je i o prosečnim temperaturnim vrednostima za jun, kada je u pitanju naše područje.

- Ja mogu da kažem prosek, ali on uopšte nije bitan za građane. Na početku juna meseca maksimalne temperature su oko 25 °C, 26 °C, a krajem meseca, pošto otopljava kako odmiče leto, dostiže neku vrednost oko 27 °C. Normalno, u julu je još porast za stepen-dva. U svakom slučaju, biće dana kad su sunčani, suvi dani, tako da kažem, naiđe nalet toplijeg vazduha, te vrednosti će biti i preko 30 °C. Ali zato kad dođe zahlađenje, bolje rečeno osveženje, dođe na vrednosti ispod 30 °C.

- Pa dobro, to su nepouzdane prognoze. Ja bih to rekao uobičajno leto. Znači, leto je toplo kod nas, nema nekakve tu mudrosti da sad pametujemo. Pitanje je samo koliki će biti broj dana na onim ekstremno visokim temperaturama, mislim na one vrednosti 35 i više. Jer ove 30, 32, 34, to su uobičajne temperature za leto. Biće normalno i osveženja. Biće, opet kažem, i usred leta i u svim mesecima, do kraja leta, biće lokalne pojave kiše, pljuskova, nepogoda. Jer je to upravo karakteristika našeg vremena, naše klime. Kako odmiče sad jun mesec, prorediće se broj dana sa kišom, biće više sunčanih dana, ali zato nepogode koje se javljaju, biće žešće kako idemo ka sredini leta. U tom smislu ja ne očekujem neko žarko leto, preterano toplo, kao što su možda bila prethodna dva-tri.