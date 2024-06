DOBITNICI GLAVNE NAGRADE ZA "NOVOSTI". Ovo je kao grom iz vedra neba, nismo mogli da verujemo da su naša imena pročitana

VUŠESTRUKI šampion Srbije u skoku udalj Strahinja Jovančević, obradovao je u četvrtom kolu nagradne igre "Uzmi račun i pobedi" dvoje učesnika izvukavši njihova imena za glavnu nagradu - trosoban stan u Beogradu.

Foto Tanjug

- Ovo je divan osećaj. Nisam se nadala da ću osvojiti neku nagradu, kaže za "Novosti" Biljana Bakić, dobitnica jednog od dva trosobna stana u Zemunskim kapijama.

- Imam dvoje dece u Beogradu, jedno je zbrinuto stambeno, pa je ovo taman došlo da zbrinem i drugo.

On je napomenula da često igra nagradne igre, ali da do sada nikada nije dobila neku nagradu.

- Ovo je kao grom iz vedra neba.

Ona je u Čajetini uplatila račun, bezgotovinski, od 592 dinara.

Ništa manje uzbuđenja nije krio ni drugi dobitnik glavne nagrade u nagradnoj igri "Uzmi račun i pobedi 2024".

- Neverovatan je osećaj, još uvek sam u šoku, kao da me je neko probudio, kaže za “Novosti” Aleksandar Ljubić, dobitnik drugog trosobnog stana u Zemunskim kapijama.

- Uvek očujem da ću da dobijem neku nagradu, ali ovo je... Gledam redovno izvlačenja i kada su pročitali i napisali moje ime prva pomosao mi je bila da nisam to dobro video... "Mora da sam pogrešno čuo da je neki Ljibičić..." On da su počeli da me zovu prijatelji, komšije.. Tek kada su me pozvali iz ministarstva finansija i sa RTS shvatio sam da sam stvarno dobio nagradu. Za sada ne razmišljam šta ću sa dobitkom, prvo ugovor da potpišemo, pa ćemo onda da razmišljamo šta ćemo sa stanom.

On je u Beogradu gotovinski platio dobitni račun u vrednosti od 1.050 dinara.

U izvlačenju je pomagao atletičar Strahinja Jovančević, višestruki šampion Srbije u skoku udalj, prenosi RTS.

U igri je učestvovalo više od 92 miliona kodova. Registrovano je 507.636 naloga.

Ovaj ciklus nagradne igre "Uzmi račun i pobedi 2024" trajaće do 8. juna 2024, a četvrto izvlačenje je održano večeras.